«Не поддаваться панике»: экономист Головецкий объяснил, почему не стоит обналичивать все деньги

Россиян взбудоражили тревожные слухи о том, что срочно нужно запасаться наличными и опустошать банковские счета. Поводами послужили сбои мобильного интернета, очереди на АЗС и новости об атаке дронов на дата-центр Сбербанка. Однако декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» объяснил, почему не надо поддаваться панике и бежать снимать с карт наличные.

По его словам, хаотичные действия под влиянием страха — главный враг финансового благополучия.

«В этих условиях важно не поддаваться паническим настроениям, помня о том, что хранение сбережений в физических рублях без стратегии и тем более надобности, ведет к обесцениванию денежных средств под влиянием инфляции», — заявил Головецкий.

Эксперт подчеркнул: слухи о том, что нужно срочно обналичить все вклады, не имеют под собой экономической почвы. Более того, такие действия могут сыграть против самого гражданина.

«Разумный объем наличных денег, которые стоит держать дома, — это сумма, покрывающая базовые расходы семьи на одну-две недели. Такой резерв позволяет спокойно пережить краткосрочные сбои в банковских системах, проблемы с терминалами или отсутствие интернета», — уверен эксперт.

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Он отметил, что дома имеет смысл держать не инвестиционные накопления, а именно запас для обычных расходов. Для большинства семей это сумма на еду, транспорт, лекарства, связь и срочные бытовые платежи.

«В доле от всех сбережений это обычно около 5–10%, но не больше без особой необходимости. Большая сумма наличных дома — это уже риск кражи, потери и, что особенно важно, обесценивания. Основную часть денег лучше держать не под матрасом, а в инструментах, где есть доходность, пусть и не самая большая. При сегодняшней инфляции наличные каждую неделю, месяц теряют свою покупательную способность», — пояснил собеседник издания.

Головецкий считает, что базовый инструмент для осторожного человека — накопительный счет или банковский вклад, где деньги работают и приносят доход. С накопительного счета, фактически без потерь, можно снимать деньги хоть ежедневно. Это дает и гибкость, и защиту от инфляции.