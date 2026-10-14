«Долги не спишут»: юрист Петропольский о последствиях атак на дата-центры банков

Юрист Петропольский: долги по кредитам не спишут из-за атак на дата-центры

Общество

Повреждение дата-центров и уничтожение серверов не приведет к автоматическому списанию долгов по кредитам и ипотеке. Об этом «Абзацу» заявил юрист Алексей Петропольский. По его словам, банковская система надежно защищена от физической потери информации о заемщиках.

Петропольский отметил, что не платить по кредитам и пени из-за разрушения дата-центров нельзя, автоматически долги не спишутся. Кредитный договор — это обязательство, а не запись на сервере. Банки обязаны хранить резервные копии данных, сведения дублируются в бюро кредитных историй, а ипотека зарегистрирована в Росреестре. Банк восстановит долг даже в худшем сценарии. Взрыв в серверной долги не обнулит, поэтому договоры и чеки стоит хранить у себя.

Юрист также добавил, что если банк сам не может принять платеж, это просрочка кредитора, и пени за этот период начислять нельзя. Деньги можно внести в депозит нотариуса. Главное — сохранить доказательства того, что заемщик пытался заплатить.

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