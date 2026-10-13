Технический сбой не свидетельствует о финансовой ненадёжности «Яндекс Пэй» и не является поводом для вывода средств со счетов. Об этом « Абзацу » заявил экономист Денис Миролюбов. По его мнению, ситуация должна напомнить гражданам о базовых принципах диверсификации сбережений.

Миролюбов считает, что сбой — не основание судорожно выводить деньги, поскольку подобное случается у любых крупных сервисов. Важнее реакция компании: она пообещала компенсировать ошибочные пени и не считать платежи просроченными. Это повод вспомнить о правиле не хранить всё в одном месте.

По словам эксперта, наличие счетов в нескольких независимых организациях защищает потребителя от непредвиденного блокирования текущей ликвидности. Это позволяет беспрепятственно совершать ежедневные платежи и закрывать срочные потребности, даже если один из крупных операторов временно приостановил проведение операций.

Миролюбов добавил, что правильнее говорить о сбережениях, а не привязывать пропорцию к доходу. Для финансовой подушки разумно держать в одном сервисе не более 20–30% ликвидных накоплений, распределяя остальное между банками. Сбой может временно лишить доступа к деньгам, когда они понадобятся, поэтому иметь счета в двух независимых финорганизациях разумно.