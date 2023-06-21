«Нет агрессии вообще»: выяснилось, какие питомцы подойдут детям и слабовидящим

Сегодня в России отмечается День кинолога. Преподаватель кинологического цикла межрегионального учебного центра УФСИН России по Московской области Евгения Булочникова рассказала о дрессировке собак и о том, можно ли брать питомца из приюта.

Кинологом собеседница работает с 2004 года. Сначала трудилась по этой специальности в исправительном учреждении, а восемь лет назад, в 2015 году, ее пригласили на должность преподавателя в учебный центр.

«Невозможно надрессировать на защиту»

«Руководство посчитало, что у меня большой опыт дрессировки и достаточно высокие личные показатели со своими питомцами. А вообще свой путь в кинологии я начала с 1988 года. Дрессировать собак в служебной кинологии можно по многим направлениям. Можно научить собаку искать наркотические вещества и взрывчатку, оружие, денежные купюры, или спасать людей», — рассказала Булочникова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Пресс-служба УФСИН России по Московской области ]

Но для каждого вида службы подбирается собака с определенными рабочими качествами. К примеру, у лайки генетически на протяжении многих веков развит охотничий инстинкт, то есть она от природы предрасположена к поиску зверя и обозначению его лаем.

«Лайку будет практически невозможно надрессировать на защитный норматив. То есть мы должны обязательно рассматривать индивидуальные особенности породы. И не только породы, но и каждой особи. Если, допустим, взять самую универсальную породу — немецкую овчарку — то даже внутри одного помета могут быть щенки, пригодные к разным видам службы», — рассказала эксперт.

Кому-то из щенков природные инстинкты помогут искать, а кто-то — настойчивый, дерзкий, своенравный и с гонором. Таких собак используют в защитных службах или спецназе. Бывают робкие собаки, а бывают те, кто готов идти на конфликт с врагом.

«Ласковый лизунчик может вообще не подойти в служебной деятельности. Его лучше отдать в семью, где есть дети. Или можно в проводники для слабовидящих людей, спасательные службы. У таких собак нет агрессии вообще, им нравится общение с людьми», — уточнила собеседница.

Фото: [ Пресс-служба УФСИН России по Московской области ]

При дрессировке собак необходимо учитывать природные инстинкты — пищевой, поисковый, добычный и социальный. Специалисты смотрят, какой из них наиболее выражен, и в соответствии с этим выбирают вид обучения.

Самое сложное и радостное

По словам Булочниковой, самые тяжелые моменты в работе кинологов — когда питомец болеет или, не дай бог, гибнет, так как хозяин очень привязывается к своей собаке, и она становится как бы его «второй половинкой».

Радостные моменты — когда собака беспрекословно выполняет все команды, ей нравится заниматься. Это достигается большим трудом. Чтобы натренировать собаку на какой-либо вид службы, уходит два-три года и даже больше. Радость доставляет и победа на каких-либо соревнованиях.

«Если выбрать правильно вид службы для животного, оно показывает очень высокие результаты. Конечно, это позитив», — отмечает собеседница.

Служба и дружба

Во ФСИН специалисты вырабатывают у собаки оборонительную реакцию, приближая тренировочный процесс к реальным условиям службы. Одевают человека в такую же, как у преступника, одежду, и обучают животное команде «чужой». Она должна схватить «преступника» и задержать. Сначала хват отрабатывает на тряпке, а потом обучение становится сложнее. Собака понимает, что побеждает, ее учат настоящей, серьезной борьбе.

«Если домашняя собака не отличает дружеские объятия от нападения, то в 90 процентов случаев ее просто неправильно обучали охране хозяина. Сейчас есть, к сожалению, специалисты, которые таковыми не являются. Или, что бывает намного реже, это результат каких-то генетических отклонений», — рассказывает эксперт.

Брать или не брать домой?

Абсолютно любую собаку нужно воспитывать, отмечает кинолог. Даже декоративную, такую, как той-терьер. Когда мы выходим с ним на улицу, он сталкивается с очень многими видами раздражителей: детьми, велосипедами, машинами, кошками или птицами. Если он начнет бегать за ними с лаем, то долго не проживет.

«Собака как ребенок, мы должны ей объяснять, что плохо, а что хорошо, и подкреплять полезные рефлексы лакомством», — подчеркнула Булочникова.

Фото: [ Пресс-служба УФСИН России по Московской области ]

Также эксперт отметила, что не рекомендует брать собаку из приюта людям без опыта содержания, воспитания и дрессировки собак. Особенно в том случае, если это взрослое животное.

«Если это щенок, то ничего страшного не случится. А у взрослой собаки есть опыт жизни в условиях, которые очень сильно отличаются от квартирного содержания. Неопытный хозяин не сможет разглядеть у нее скрытые предпосылки к агрессии. Собакой, выросшей в тесном контакте с человеком, управлять проще, ее поведение проще предугадать», — резюмировала Булочникова.

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