«Это как с ребенком»: выяснилось, как «починить» агрессивную собаку

Можно ли переучить агрессивных собак и сделать их «добрыми»? Анна Чернова, которая много лет проработала экспертом кинологической службы МЧС России и преподавателем кинологии учебного центра ФСИН, ответила нам на этот вопрос.

Эксперт рассказала, что вначале следует выяснить причину такого поведения животного.

«В каких-то случаях агрессию можно убрать, и собака будет вполне адекватной, а в других случаях это невозможно. Здесь должны работать высококлассные специалисты», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, есть понятие «немотивированная агрессия». Она может быть связана с заболеваниями. Например, опухолями мозга, болевыми ощущениями животного. Диагноз должен поставить ветеринар. При снятии болевых ощущений характер животного может улучшиться. Так что, не мешкайте и занимайтесь здоровьем своих любимцев.

Иногда люди берут щенка, который кажется им «злым». Но, отмечает Чернова, кусаться может любой щенок. Зубы у него острые, как иголки. Если даже он не хочет нанести вред, получается весьма больно. Здесь об агрессии говорить не приходится.

«Механизмы роста животного заложены генетически. Есть особенности определенных пород собак. Прежде, чем завести щенка, следует почитать литературу, может быть, даже пройти обучающие курсы по кинологии. Это так же, как и с ребенком», — подчеркнула эксперт.

Чернова отметила, что, если человек берет собаку из приюта, необходимо тесно контактировать со специалистами этого учреждения, ветеринарными врачами. Владелец должен понимать, что длительный период адаптации неизбежен, но по итогу песик может стать вполне дружелюбным.

А еще стоит воздержаться от громогласных выяснений отношений с любимыми.

«В доме необходимо поддерживать спокойную обстановку, никаких ссор и криков. Хозяин должен совпадать по темпераменту с собакой. У животных есть свой язык тела, мимика. Поскольку человек более умный, он должен в этом разбираться, забирая домой питомца», — подчеркнула кинолог.

Ранее мы писали, какие ошибки хозяев при уходе за домашними любимцами непростительны.