«Ничего доказывать у меня не было сил»: оставшийся на свободе убийца совершил еще одну расправу

Нижегородца Алексея Мамаева ждала страшная судьба — 48 ножевых ранений и утопление тела. Парню было 24 года, когда с ним жестоко расправились знакомые. А его мать до сих пор не может спать спокойно, ведь убийцы оказались на свободе.

Третье мая 2017 года изменило жизнь родных Алексея.

Безумная ревность или что-то еще?

Несмотря на молодой возраст, житель села Вад был женат, у него рос трехлетний сын. В связи с ремонтом и переездом, тогда Леша жил вместе с матерью. В тот злополучный вечер Мамаев пошел погулять и заглянул в кафе.

«Там он пил кофе, когда мой очень хороший знакомый Александр Я. с друзьями выпивал за соседним столиком. Он попросил Лешу, чтобы он их довез до дачи. Тот согласился и остался на даче с компанией. Дальше произошел конфликт: 42-летний Сергей Бабушкин приревновал свою 40-летнюю сожительницу к моему сыну», — вздыхает мама Леши Лана Мамаева.

По словам женщины, ее сын был очень красивым, но ему было 24 года, и такая женщина его не могла заинтересовать. Кроме того, он был верным семьянином. Что на самом деле происходило на злополучной даче, никто уже не узнает, но именно эту версию на суде позже выдвинул Бабушкин.

«Сын у меня сидел четыре года по малолетке. Его подставили, якобы он обирал молодежь, посадили за мошенничество. После освобождения он был принципиальным, никогда в жизни на чужую женщину бы не посмотрел. Эти тюремные понятия в нем сидели крепко», — подмечает Лана, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Навел на след убийцы

Сама же Мамаева на тот момент не знала ничего кроме того, что ее сын пропал. Две недели близкие расклеивали листовки о пропаже и искали везде, но 18-го мая все прояснилось. Бывший учитель физкультуры Леши пошел на реку и увидел тело своего ученика. Тот всплыл спустя полмесяца после расправы. На его теле было 48 ножевых ранений.

«По словам патологоанатома, раны наносили двое. Кроме признавшегося Сергея Бабушкина я уверена, что убивал мой бывший друг Александр Я., который и заманил Лешу на дачу. Тот уже неоднократно привлекался за нехорошие дела, но, имея связи и деньги, уходил от ответственности», — считает Лана.

Фото: [ из личного архива семьи Мамаевых ]

Мамаева убеждена, что ее сын подал всем знак, когда всплыл прямо перед домом убийцы. Ведь он или они сбросили тело в воду и надеялись, что его снесет течением, но этого не произошло. Вот почему следствие так быстро напало на след.

«Сына я не видела после гибели, опознавать его пошел старший брат. Мне же его из морга привезли в мешке. На суде Александр проходил лишь как свидетель, я уверена, что он откупился, или ему помогли родственники в ФСБ. Может, заплатил еще Бабушкину, чтобы он взял всю вину на себя. Словом, осудили только Сергея, ему дали 12 лет колонии. После моей апелляции добавили еще два года, но он не просидел и половины», — отмечает Мамаева.

Путь к свободе через СВО

Сергей после начала СВО принял приглашение от ЧВК «Вагнер» и вышел из тюрьмы. Отслужив свой срок, вернулся в поселок Вад. Сейчас он спокойно гуляет по улицам, чем пугает нашу собеседницу. Та сильно беспокоится за своего сына и внуков: «А вдруг где-то пересекутся? Что будет?».

Через год после Лешиной гибели другой подозреваемый, Александр, по словам Ланы, совершил еще одно убийство. Женщина опять же ссылается на мнение патологоанатома: якобы было так же перерезано горло, «почерк» совпадал.

«Я знала об этом, но просто не могла ничем это доказать. Александр снова был на свободе, просто под домашним арестом в особом браслете. Ничего раскапывать и доказывать у меня не было сил, тем более мой сын уже был в земле, а я два года ничего не могла делать, даже телевизор не смотрела. А потом у меня еще случился и инсульт», — сокрушается Лана.

Буквально полгода назад суд все же решил посадить Александра Я. за решетку, продолжает женщина, но он ушел на спецоперацию, как это сделал и Бабушкин.

«Бабушкину дали три миллиона за контузию на СВО, но нам он положенную по суду компенсацию не выплатил. Жене Леши он должен миллион, мне 500 тыс. рублей. А сам дом строит, как мне сказали земляки», — отмечает Мамаева.

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