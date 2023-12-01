«Обнять и поцеловать не получилось»: молодой связист погиб в подвале от удара «Хаймарса»

Командир взвода связи Роман Солюков в свои 23 года был человеком чести и слова. Однажды приняв решение стать офицером, он не отступил от него. Роман безупречно выполнял свои задачи на передовой и погиб за своего комбата.

Каким рос Роман, почему не женился и как отправился на спецоперацию, нашему изданию рассказали родители бойца, Оксана Малыгина и Вячеслав Солюков.

Упрямый спортсмен

Роман Солюков родился 23 мая 1998 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. У Ромы есть сестра Маша, которая на 18 лет его младше, поэтому ревности и ссор между детьми не было. Папа работал горным спасателем в МЧС, а мама — управляющей в магазине.

«Еще когда был маленький, Рома занимался спортом. Его привлекали легкая атлетика и спортивная гимнастика. Характер у сына был упертый. Если чего захотел, непременно добьется своего. Уж сколько мы ему говорили не идти в военную академию, никого не послушал. Невозможно переубедить человека», — отметила Оксана Малыгина.

Особенное отношение у Романа было к ветеранам Великой Отечественной. Он с классом помогал фронтовикам по дому и на огороде, а сам любил рассказывать про своего дедушку.

«Прадед у Ромы тоже участник Великой Отечественной войны. В 17 лет он пошел на передовую и стал командиром танка. Его подбили на Курской дуге, но он дошел до Берлина. Рома нес портрет деда в Бессмертном полку, а на День победы собиралась вся родня — до 60 человек со всей области», — заметил отец парня Вячеслав.

Общительный подросток собирал вокруг себя много друзей. Когда Роме купили мотоцикл, пять-шесть пацанов мотались на нем по грунтовке по Каменскому району. При этом подросток был интровертом: с родителями особенно не откровенничал, да и о некоторых хобби сына мама с папой узнавали случайно. Например, оказалось, что, будучи студентом, Солюков профессионально играл в шахматы.

Фото: [ из личного архива семьи Солюковых ]

Год жизни ради мечты

Решив однажды стать офицером, Роман не отступал от своей цели. Он выбрал Военную академию связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге. Когда после 11 класса парень сдавал экзамены, ему не хватило два балла для поступления.

«Я его свозил в академию, чтобы он посмотрел, как и что. Нам сказали: «Сейчас он может поступить на прапорщика, если хочет», но сын отрезал: «Я буду пересдавать», — рассказал Вячеслав Солюков.

Весь следующий год упрямый абитуриент потратил на то, чтобы подготовиться к следующему поступлению. Он плотно занимался математикой с репетитором и исправлял нюансы по здоровью. Врачи ставили ему синусит и дистрофию, и Рома начал качаться и есть белковую пищу. Уже через год веса у него хватало, а математика не казалась такой сложной. Он поступил.

Мама Оксана была на присяге у сына и видела, как он был доволен и впечатлен Северной столицей. Первый курс Роману давался сложновато, а вот уже со второго он защитил КМС по военно-прикладному виду спорта и получал повышенную стипендию наряду с отличниками — больше 25 тыс. рублей.

«Сын никогда не жаловался, что ему трудно в новом городе, и он там никого не знает. У Ромы появилось много друзей, дружили ребята из разных регионов. К одному пацану он даже на свадьбу дружком ездил. А у него самого если и были девушки, то нас ни с кем не знакомил. Говорил: «Что я буду девчонку обнадеживать?» — сказал Вячеслав.

Отец бойца объяснил, что сын чувствовал ответственность перед каждой девушкой. Парень размышлял: «Ты будешь ждать меня, а со мной что-то случится. Я военный человек, у меня специфическая профессия».

«У него всегда были эти мысли — мало ли что произойдет. Не знаю, может, он что-то нехорошее предчувствовал. Но возникали такие непонятные предпосылки. Но вообще мы мало знали, что у него происходит. Рома был замкнутым, слова не выбьешь», — признался Вячеслав, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива семьи Солюковых ]

Смерть за командира

Последний курс учебы Романа Солюкова пришелся на 2022 год, как раз началась спецоперация. Тогда очень быстро стало понятно, кто чего стоит. Одного студента родители быстро забрали из военной академии, не дали закончить. Как рассказал родителям Роман, этого парня презирал весь курс.

После получения диплома Роман попал в ВДВ, как ему хотелось. Уже во время учебы на связиста, некоторые его знакомые намекали, что связь — якобы для интеллигентов, а настоящие бойцы — это спецназ и десантура. Так что Солюков с радостью вступил в ряды 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«Последний раз мы видели сына, когда летом провожали его к месту службы в Иваново. А уже в октябре ребята направились к Каховской ГЭС, и сын ехал работать начальником связи. Позвонил уже из автобуса, поставил перед фактом, так что провожать мы его не ездили, обнять и поцеловать не получилось», — призналась дрожащим голосом мать.

Командиром части у Романа был офицер, который воевал и в Чечне, и в Сирии, и в других горячих точках. Успел он отличиться и в начале СВО в Буче и Гостомеле, поэтому, по словам Вячеслава Солюкова, он был в черном списке ГУР Украины. Именно его и стремились уничтожить, когда 17 января ВСУ направили снаряд «HIMARS» в командный пункт, где обеспечивал связь Роман.

«Это снаряд такой мощности, что он пробил крышу, прошел сквозь два этажа и разбомбил подвал, где и находилось командование вместе с сыном. Те люди, которые были на этажах, получили ранения, но остались живы. А те пятеро, что находились внизу, были обречены. Я так думаю, что кто-то навел на наш штаб, но доказательств нет. Мой сын погиб за комбата», — заметил Вячеслав.

Это случилось в Кременском районе Луганской Народной Республики. Через два дня матери сообщили о гибели Романа, сделали анализ ДНК и уже 1 февраля 2023 года Солюковы похоронили своего единственного сына.

Указом президента лейтенант Роман Солюков награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее мы рассказывали, как застенчивый программист уехал на СВО и помог ЧВК «Вагнер» взять Бахмут.