«Папа не звонит и не приезжает»: российский боец попал в плен к украинцам спустя год службы на СВО

Татьяна Карпова из ДНР не может спокойно спать. Она заявила, что ее муж попал в плен к украинцам еще полгода назад, и с тех пор она бьется, чтобы вызволить любимого и вернуть детям отца. Последнюю весточку от супруга она получила в мае.

О том, как складывалась их совместная жизнь до тяжелых событий, женщина рассказала нашему журналисту.

С работы на передовую

Татьяна была матерью-одиночкой до 2014 года — воспитывала своего старшего сына от предыдущих отношений. Потом она познакомилась с будущим мужем, Владимиром Насоновым. В 2015 году влюбленные расписались, а год спустя на свет появилась их дочка.

Для Карповой встреча с Владимиром была подарком судьбы. Женщина признается, что ей было тяжело справляться одной с ребенком.

«С мужем мне стало легче. Он работал, не пил, словом, был порядочным человеком. Я была так рада, что у меня все хорошо! Но 19 февраля 2022 года в ДНР объявили мобилизацию, а 23-го числа мужа мобилизовали», — рассказывает Татьяна корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Насонова, по словам нашей героини, забрали прямо с работы: он трудился сварщиком. На тот момент сыну Татьяны было 12 лет, а ее общей с Владимиром дочери — пять. Самому супругу было 38 лет. Такого поворота событий никто не ожидал, потому что мобилизация только началась. Однако мужчину призвали, и он отправился защищать Родину.

Немного отслужив, уже в апреле новобранец слег с температурой. Карпова ездила навещать супруга в госпиталь. Благо, что лечился пациент неподалеку от дома. Затем Владимир отправился на передовую, приехал к родным только в июне на пару дней. Ничего не рассказывал про бои — не хотел, чтобы жена переживала.

Фото: [ из личного архива Татьяны Карповой ]

«Помню, дочка обнимает его, плачет. Да и сейчас младший ребенок не знает, что произошло. Она маленькая, постоянно спрашивает: «Почему папа не звонит и не приезжает?». Сердце кровью обливается», — вздыхает Татьяна.

Видео из плена

В августе 2022-го Насонов получил контузию и лежал в госпитале. В сентябре 107-ой полк ДНР, в котором он служил, расформировали, и ребята попали в Первую славянскую бригаду, в девятую роту.

«В октябре он уехал и лишь иногда звонил. Домой приехал в феврале буквально на день, потом на пару дней в марте. Последняя связь с мужем была 31 марта 2023 года. Он позвонил и сказал, что вечером их повезут на позиции где-то в Авдеевке, а на другой день он уже попал в плен», — говорит Карпова.

Наша собеседница узнала об этом из видео в интернете через несколько дней: на нем избитый супруг называл свое имя и должность солдатам ВСУ. В военкомате, по словам Татьяны, ничего не знали о произошедшем. И женщина начала звонить во все колокола.

Вскоре об истории Владимира узнали Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и журналист Анастасия Кашеварова. Они написали Карповой, что ее муж находится в списке на обмен.

«А 13-го апреля украинцы дали поговорить с мужем по телефону. Тот сказал, что надо узнавать, как выйти из плена. Потом откликнулись представители Красного Креста. Они сообщили, что он в Харькове и прислали фото письма от мужа, это был его почерк. Он писал, что над ним не издеваются и кормят три раза в день. После вестей не было», — подчеркивает женщина.

Фото: [ из личного архива Татьяны Карповой ]

Есть подвижки

При помощи нашего издания Татьяна связалась с вице-президентом российского подразделения Международного Комитета по защите прав человека Иваном Мельниковым.

«Уже через неделю-две Ивану должны поступить списки с нашими пленными, он проверит, есть ли там мой муж», — отмечает наша собеседница.

Известный журналист из ДНР и один из вдохновителей «русской весны» 2014 года Роман Манекин подчеркивает, что списки на обмен составляют регулярно. Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» будет следить за развитием ситуации с Насоновым.

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