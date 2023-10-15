«Светошумовая граната прилетела в лицо»: мать бойца рассказал о ранениях сына на передовой

Иван Непомощев из Челябинской области был бойцом спецоперации. Опытный разведчик, он долго рисковал своей жизнью, выходя на самые опасные позиции и выведывая стратегически важную информацию. И погиб он как герой.

По словам мамы солдата Натальи, она виделась с Иваном уже во время СВО. Непомощева дважды ранило на передовой.

«Первое его ранение было, когда разведчики выходили с задания. Недалеко от сына взорвалась светошумовая граната. И то, он мне не сразу сказал, что ему все это прилетело в лицо», — поделилась Наталья с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Боец лечился в госпитале, а потом приехал в отпуск. Второе ранение он получил тоже на задании. Непомощеву поздно сообщили, что летит квадрокоптер: солдат успел отпрыгнуть в сторону, но осколок от гранаты все равно его достал.

«То, что его ранило, я узнала, когда он был проездом: из госпиталя ехал на реабилитацию под Петербург. Это было 21 февраля 2023 года. Он еще 22-го числа выступал в школе у нас в деревне. Показывал ученикам, какой у него осколок в ноге», — заметила наша собеседница.

А спустя пять месяцев разведчики вновь были на задании, когда ранило Ваниного товарища. Тот закричал, что он «трехсотый».

«Ваня в это время был недалеко, и кинулся его спасать. И тут взорвалась мина. Мой сын закрыл товарища собой и все осколки прилетели к нему в спину», — сказала Наталья.

Как Иван оказался в армии и какими были его последние слова, мы писали ранее.