«В один день они почувствовали друг друга»: боец СВО нашел свою любовь в Кременной

Русский солдат без памяти влюбился в украинскую девушку с первого взгляда. Эта история достойна целого романа, правда, оборвалась она несправедливо быстро. Ее нам рассказала дочь той самой прекрасной украинки Анастасия Белоус.

Настя с теплотой говорит об отчиме, бойце с позывным Вятич, а в миру — Станиславе Брума. Родился он в 1991 году в поселке Светлый Кировской области. Мать ушла из жизни, когда мальчику было всего пять лет, а отца не стало спустя два года. Воспитывали его и младшего брата бабушка с дедушкой. Стасу с самого детства была близка тема защиты Родины, и даже на новогодние праздники у него были костюмы военного.

Спасение, как в сказке

Стас окончил местную школу, поступил в техникум, а позже — в институт. Когда началась СВО, мужчина по зову сердца пошел защищать людей Донбасса, став добровольцем. В батальоне был старшиной. Товарищи уважали Вятича и отмечали профессионализм бойца и его уникальные навыки владения пулеметом. Он всегда ставил на первый план людей и только потом себя, говорят сослуживцы.

«Стас — мой отчим. Он — душа любой компании, веселый и жизнерадостный. Мы с мамой Кристиной жили в городе Кременная в ЛНР. Там мама, ежедневно рискуя, работала в продуктовом магазине, в который однажды заехал и Стас. Это была любовь с первого взгляда», — рассказывает Анастасия Белоус.

При любой возможности Вятич старался заехать в магазин на пару секунд, чтобы увидеть Кристину. И она с того момента каждый день ждала только одного покупателя. При этом боец и продавщица даже имен друг друга не знали.

И вот в один момент Кристина заболела. Медицина в обстреливаемом городе практически отсутствовала, и Стас, снова заехав, узнал, в чем причина грусти женщины. Он тут же сказал, что найдет доктора и вылечит ее.

«Все было, как в сказке: он договорился с военными медиками, чтобы маму осмотрели, назначили и провели лечение. А в душе он уже был самым счастливым, потому что у него появилась возможность остаться с нею наедине и признаться в своих чувствах», — улыбается Настя.

Фото: [ из личного архива Анастасии Белоус ]

Разлуки и встречи

Как позже признавалась дочери Кристина, это были незабываемые несколько вечеров. Несмотря на смертельную опасность и постоянные обстрелы, влюбленные ночами болтали обо всем.

«Как-то Стас сказал маме, что хочет нас, наконец, забрать, и что ей нужно принять решение. Он заметил: «Ведь на самом деле все просто». А потом снова бои внесли свои коррективы, и они не виделись почти два месяца», — вспоминает девушка в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кристина действительно прикипела сердцем к российскому военному, и дни в разлуке давались ей тяжело. И по воле судьбы женщина написала ему письмо и передала с товарищем, назначив встречу на вечер. И в этот же день Стас смог приехать к ней на работу. Как оказалось, он еще ничего не знал про письмо.

«Вот так в один день они почувствовали друг друга на расстоянии. Это было накануне маминого дня рождения, и, встретившись тем вечером, больше они не разлучались. Немало сложностей было между любовью русского солдата и украинской девушки, но любовь оказалась сильнее обстоятельств. Они успели повенчаться, и Стас ушел на небеса точно счастливым!» — уверена наша собеседница.

К сожалению, счастье действительно длилось недолго. В январе 2023 года Стас и Кристина познакомились, а 18 августа боец уже погиб от артобстрела в Соледаре.

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