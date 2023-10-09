«Та, ради которой стоит свернуть горы»: солдат сообщил матери о женитьбе по телефону

Жизнь старшего сержанта Александра Лаврентьева могла сложиться иначе: он мог бы выступать на сцене, учить детей брейк-дансу и держать в руках талию партнерши, а не автомат. Но мужчина выбрал тернистый путь.

С детства Саша обожал танцевать. Любовь к хореографии ему привила его мать Светлана, и мальчик оттачивал свое мастерство до 14-ти лет. Он даже хотел стать хореографом, но Светлана отговорила — зарплата будет маленькая, а супруга заревнует. Так Лаврентьев стал военным — с заботой о будущей, еще неизвестной ему жене.

«С Ольгой сын меня познакомил незадолго до свадьбы. Он служил в Чебаркуле, а я жила в Самарской области. Саня мне позвонил и огорошил: «Мама, я женюсь». Мне лишь оставалось удивляться и расспрашивать о невесте. Первое, что он сделал, подчеркнул нашу похожесть: «Как и ты, не пьет, она педагог, а еще по гороскопу рак», — пересказала беседу женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Александр рассказывал о своей будущей супруге с таким вдохновением, что мать поняла — это настоящая любовь.

«Сын считал, что Ольга — та, ради которой стоит свернуть горы. С ней мы познакомились в день моего приезда перед их регистрацией. Первое впечатление — хорошенькая девушка. Они мне подарили внучку: 14 октября у нее будет день рождения, семь лет. В этом году она пошла в первый класс. Правда, без папы», — всхлипнула Светлана.

Александр Лаврентьев ушел на СВО в первых рядах и погиб тоже в числе первых. Он попал под обстрел в начале марта 2022 года.

Как сложилась судьба бойца, мы писали ранее.