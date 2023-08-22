«Воспитаешь, как меня»: боец СВО предчувствовал гибель на передовой и завещал дочку маме

Двоюродные братья Данил Сафонов и Алексей Павлов с детства мечтали стать военными. Они вместе пошли в армию и попали в танкисты. Оба обожали прыгать с парашютом, и оба погибли спустя несколько месяцев после начала СВО.

Данил и Леша жили в Шадринске Курганской области. Но если Данил еще в подростковом возрасте ошарашил маму: «Я никогда не рожу вам внуков, пусть сестра рожает», то Леша сызмальства был уверен, что у него будет своя семья.

Воспитание на маме

Мама Алексея Людмила уверена, что детей ее сын хотел едва ли не с рождения.

«Он всегда говорил: «Мама, я женюсь, и ты будешь жить с нами. Дети будут с тобой, а ты воспитаешь их так, как меня воспитала». На все мои возражения, что он сам должен вырастить детей, он мне отвечал, что это буду делать я», — замечает Людмила Павлова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однажды возле училища Леша встретил девушку и сразу влюбился. Он купил большой букет роз и каждой девочке в ее группе подарил по цветку, но предложить встречаться так и не решился. А потом попал в армию и уже там осмелел. Он стал общаться с избранницей онлайн и по телефону. Ее звали Наташа.

«Когда Леша ехал в отпуск в Шадринск, он предупредил: «Мама, ты готовься. Я приеду и буду жениться». Я в шоке: «Как же так, сына?». Они же даже не встречались. Но он мне все про нее рассказал, а как приехал домой, почти сразу поехал с букетом к Наташе», — вспоминает Павлова.

Фото: [ из личного архива семьи Павловых ]

Венчание отложили

Вечером Леша привел Наташу домой, чтобы познакомить с мамой и сестрой. Невеста работала продавцом в магазине недалеко от дома Павловых.

«Сын мне сказал: такого-то числа едешь знакомиться с Наташиными родителями. Молодые хотели просто расписаться, а я предложила устроить небольшой праздник, пригласить бабушек и дедушек. Сваты согласились. Но Леша хотел обвенчаться и как следует отметить в мае 2022 года, когда у него закончится контракт», — объясняет Людмила.

В итоге Наташа и Леша поженились 16 декабря, а спустя несколько дней они уже улетели в Белгород, в воинскую часть. Наташа забеременела, и на самом маленьком сроке Павлов успел ощутить себя будущим отцом: походил с ней по больницам. Но потом уехал на СВО.

Вернулся домой Алексей раньше окончания контракта, в апреле — но уже в цинковом гробу.

Ранее мы рассказывали о судьбе брата Леши, Данила, который погиб спустя полгода.