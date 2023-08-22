«Все в этой жизни успел»: танкист женился и зачал дочь за несколько недель до СВО

Молодожен Алексей Павлов отправился на спецоперацию, не успев как следует отметить свадьбу и обвенчаться с женой. Леше было 20 лет, когда он отправился на передовую, чтобы защитить свою мать, сестру, супругу и еще не родившуюся дочь.

По словам мамы бойца Людмилы, ее сын, первенец, родился в Шадринске, не дотерпев месяц до положенного срока. Но понемножку мальчик окреп, а через год родился и двоюродный брат Данил Сафонов, с которым они вместе росли и дурачились, играя в войнушку.

С парашютом в десять лет

С детства Леша мечтал о военной сфере, несмотря на то, что в семье военных не было.

«Мой старший брат приезжал к нам в гости и на руках катал Лешу, делая ему «самолетик», и с тех пор сын захотел быть летчиком. Став постарше, он разговаривал с дядей, который служил в Чечне и был в горячих точках в разведке. После этого Леша загорелся специальностью разведчика», — вспоминает Павлова.

Мальчик смотрел военные фильмы и засыпал не под колыбельные, а под мелодии времен Великой Отечественной. Позже в семье появилась дочка, которую брат Леша решил назвать Наташей. Так и сделали.

«Леша никому не разрешал к ней притрагиваться, оберегал сестру. Помогал мне по хозяйству: уже в шесть лет умел готовить: и суп сварить, и мясо пожарить. Единственное, тесто не мог наводить, лишь к семи годам освоил это ремесло. И хоть после этого кухня была грязная, я никогда не ругала сына», — улыбается Людмила.

Когда мама поздно приходила с работы, Леша ждал ее у окна. Он залезал на подоконник и кричал в форточку: «Мама, иди скорее, у меня все вкусное приготовлено».

Фото: [ из личного архива семьи Павловых ]

Мальчик читал исторические и военные книги, знал назубок историю родной Курганской области. Он ходил в краеведческий кружок, а потом и в патриотический клуб «Рысь». Там он занимался армейским рукопашным боем, ходил в походы и даже прыгал с парашютом: свой первый прыжок Павлов совершил в десять лет.

Скорее в армию

Учеба в школе не особенно увлекала парня. Леша с подросткового возраста уже примелькался в военкомате. После окончания девятого класса, еще будучи несовершеннолетним, он пришел проситься служить. Разумеется, школьника отослали ждать 18-ти лет.

«Леша хотел поступить в медколледж, но нам сказали: «Вам учиться год, а там уже армия, подумайте». И сын не стал поступать, отдал документы в вечернюю школу и тут же устроился на работу. Вообще, он с 13 лет умудрялся зарабатывать: то помощником аниматора, то разнорабочим, то продавцом овощей», — делится Людмила.

Все деньги Алексей приносил в семью. С первой зарплаты купил маме дорогой набор косметики, чтобы та красилась. Тогда Павлова экономила на себе, чтобы обеспечить детей, а сын решил сделать ей приятное. Но все это время до своего совершеннолетия парень просто «дожидал». Когда ему стукнуло 18, он даже не стал доучиваться в 11-ом классе: забрал документы посреди учебного года и пошел в военкомат.

Фото: [ из личного архива семьи Павловых ]

Успел невозможное

Будучи в армии, Леша стал общаться онлайн с девушкой Наташей. А приехав в отпуск в ноябре 2021 года, 20-летний десантник сказал родным: «Женюсь!». Заехав ненадолго домой к маме, парень купил огромный букет и пошел делать сюрприз любимой в магазин, где она работала продавцом.

«Для меня это было неожиданно. Я предлагала устроить торжество, но времени было мало, и Леша сказал: «Сейчас распишемся, а отметим в мае 2022 года, когда у меня закончится контракт. Тогда же и обвенчаемся», — вспоминает Людмила в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так и сделали. Молодые зарегистрировали брак 16-го декабря 2021 года и уехали в воинскую часть в Валуйки Белгородской области. Вскоре Наташа забеременела, и перед самой спецоперацией будущий отец успел прочувствовать заботы мужа. Но Родина призвала, и в феврале пришлось отправиться в командировку.

«Леша попал в 237-ой танковый полк, в батальон быстрого реагирования. Он разведывал обстановку боем. Связываться удавалось редко, но 10 марта у меня день рождения, и раньше он всегда меня поздравлял. И в этот раз он изыскал возможность: позвонил, сказал, что все хорошо и что он все в этой жизни успел», — делится Павлова.

А вскоре случился роковой обстрел, где осколок попал прямо в голову бойцу. Он погиб не сразу, Лешу доставили в военный госпиталь в Москву, где его пытались спасти две недели. Однако безуспешно: Павлов погиб третьего апреля 2022 года. Он не дождался рождения дочери и венчания с женой, но все же успел оставить после себя продолжение.

Ранее мы рассказывали, как брат Алексея Данил Сафонов отправился на передовую и погиб, защищая Родину.