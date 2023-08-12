«Встал из гроба и обнял меня»: мать погибшего на СВО офицера рассказала о его судьбе

Гвардии лейтенант Владимир Хабусов за свою недолгую жизнь успел спасти нескольких товарищей. Этот бурятский паренек родился в дружной многодетной семье. Володя был старшим. Мама, Светлана Эдуардовна, до сих пор принимает слова поддержки от друзей Володи.

Хабусова вспоминает, каким любознательным мальчиком был ее сын. Тот изучал историю Древнего Рима, постоянно сидел за энциклопедиями. Будучи вечным отличником, Володя запомнился педагогам как «идеальный ученик»: прилежный и добросовестный.

Мечтал быть разведчиком

«Володя с детства был серьезным. Тетя говорила: «Интересный мальчик, не от мира сего. Когда улыбается, то только губами, а глаза остаются серьезными». Он любил чистоту и порядок. Как-то одевались в школу. Пока он рубашку примерял в одном бутике, я побежала смотреть за дочерью в соседний. Пришла обратно, а сын уже раздевается. И продавец так восторженно мне говорит: «Какой у вас сын аккуратный и вежливый!» — вспоминает мать.

Прилежный мальчик вдруг сделал всем сюрприз. В 11 классе Владимир решил поступать в Академию ФСБ в Москву, но не прошел. Там дали альтернативу — предложили поехать в Калининград. Так, 17-летний парнишка полетел в Калининград из Москвы. Но и там не вышло. Приехав домой в Улан-Удэ, Володя поступил в институт математики и информатики.

«И мы, родители, думали, что он оставил свою мечту поступать в военку. Но в конце первого курса сын поставил перед фактом, что он едет поступать в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Рокоссовского (ДВОКУ) в Благовещенске. Причем у него уже пришел вызов», — удивляется мама Светлана Эдуардовна.

По словам Хабусовой, такого расклада никто не ожидал. Мальчик с детства хотел стать врачом, потом эта мечта немного трансформировалась: он заговорил о профессии военного врача. Ну а в 10 – 11 классе парень уже решил поступать в ФСБ.

Фото: [ из личного архива семьи Хабусовых ]

«О том, что решил поступать в ДВОКУ, нам не сказал. Сам собрал сдал документы, прошел медосмотр. Нас только перед фактом поставил, что он должен быть 2-го июля в училище. Отец попытался отговорить, сказал: «Денег не дам». А он ответил: «Мне не надо, я подкопил, на первое время хватит», — делится Хабусова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не укрылся от мины

И Владимир добился-таки своего! Он стал настоящим, профессиональным военным. Эрудированный и понимающий, Володя без труда находил общий язык с подчиненными, многие из которых были зрелыми мужчинами, почти ровесниками его отца. И в ноябре 2022 года Хабусова вместе с его взводом направили на фронт, бороться с нацизмом.

Сослуживец Хабусова, боец с позывным Аякс, был на задании с Владимиром с 10-го декабря по 3-е января 2023 года. Также ребята стояли в обороне позиции.

«Володя уважительно относился к бойцам своего взвода, никогда не проявлял трусость. Под огнем сам производил обход блиндажей на позициях, проверяя бойцов на ранения. Он подносил боекомплекты и вместе со мной выводил раненых с боевых позиций», — рассказывает о молодом офицере Аякс.

Но на передовой Хабусову удалось пробыть не так долго. Уже спустя три месяца, 25 февраля 2023 года 22-летний лейтенант погиб. Как известно, он был в составе разведгруппы и выполнял боевую задачу, когда ребята попали под минометный обстрел. Спастись Володе не удалось.

Фото: [ из личного архива семьи Хабусовых ]

Сон для мамы

Светлана Эдуардовна признается, что никогда не верила в потусторонний мир. Но после гибели сына изменила свою позицию.

«Сынок в первое время частенько мне снился. Например, в середине мая: довольный такой сидел в кресле. Ногу закинул на вторую и что-то мне вдохновенно рассказывал. Из всей речи почему-то я запомнила только, что он говорил про 117 тыс. рублей», — отмечает Хабусова.

Женщина проснулась и думала, что же это могло быть. Потом ей пришло в голову, что это могут быть выплаты за орден Мужества, который присвоили Володе посмертно. Наконец, близкие получили награду 5 июля.

«Про выплаты сказали, что это пять должностных окладов, примерно столько и выходит. Мы еще выплат не получили. Но если будет именно эта сумма, то я уже не удивлюсь», — говорит наша собеседница.

Когда Светлана внесла имя своего сына в обелиск в честь павших героев, она увидела другой сон.

«Он просто встал из гроба и обнял меня. Уже утром я подумала, что, наверное, он обрадовался, что теперь и его фамилия есть на этом мемориале. Он же вообще был активистом, был за любой кипеж», — улыбается Хабусова.

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