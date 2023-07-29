«Его тельняшку никому не даю»: на передовой погиб десантник из Ульяновска

Добрый парень Дмитрий Николаев из Ульяновска оставил свой след в истории. Он положил свою жизнь, сражаясь с нацизмом. Отважный десантник всегда улыбался. По словам его близких и друзей, которые скорбят о бойце, именно такие парни и погибают — добрые и безотказные.

Историю Николаева нам рассказала подруга Дмитрия, Дарина Царегородцева. По ее словам, познакомились они через интернет в 2017 году. Как это обычно сейчас бывает, сначала молодые люди общались онлайн, а потом встретились.

Тельняшка на память

«Позже я узнала, что у него есть родной брат-близнец Женя. Тоже военный. Дима был очень светлым человеком, его все любили. Родные, друзья и сослуживцы всегда отзывались о Диме хорошо. Он всегда помогал и никому не отказывал. Наверно, именно такие ребята и идут защищать свою Родину», — размышляет Дарина.

По словам нашей собеседницы, Николаев любил покупать всякие маленькие безделушки на маркетплейсах. У него было полно маленьких машинок. Отец бойца рассказывал Дарине, что, когда родные перебирали его вещи, то удивились, столько всего было у их сына. Выкидывать все эти крошечные напоминания о нем не стали.

Сама Дарина бережно хранит Димины берет и тельняшку, которые ей очень дороги.

«Было это после дня ВДВ. Как-то я пошутила: «Вот бы и мне берет, будем вместе ходить в одинаковых головных уборах». И Дима чуть позже мне его подарил. Теперь для меня это огромная память, и никому его вещи даже не даю трогать», — делится девушка.

Свободного времени у десантника было мало. Постоянные командировки и наряды не давали видеться Диме с Дариной. Но когда Николаев бывал дома, выбирался куда-нибудь с друзьями или ездил в гости к родным.

Фото: [ из личного архива Дарины Царегородцевой ]

«Звонить — и то времени не было. В основном, он больше писал. Но всегда поздравлял со всеми праздниками. Цветы дарил, подарки. Один раз перед Новым годом мы пошли в магазин. Дима увидел красивый желтый шарик на елку. Говорит: «Давай я тебе его куплю. Повесишь на елку и будешь меня вспоминать», — улыбается девушка.

Одни права на двоих

По словам Дарины, Дима любил кататься на машине. Он всегда хотел купить себе белый джип, потому что любил белый цвет. Но так и не купил, не успел. Ездили на другой.

«Машину Datsun они покупали вместе с братом. Оформлена была не на него. Мне кажется, даже права были одни на двоих. А еще Дима на гитаре играл. Любил военные песни. Занимался армейским рукопашным боем и каратэ. Он заботился о своем здоровье и никогда не курил», — замечает Царегородцева.

Стезю военного Николаев выбрал вместе с братом Евгением. Тот тоже жил и учился в Ульяновске. И оба служили в 31 ОДШБр, были настоящими голубыми беретами.

«Как-то у них в бригаде снимали несколько серий «Морских дьяволов». Дима успел даже сделать фото с артистами», — отмечает Дарина.

Фото: [ из личного архива Дарины Царегородцевой ]

Уход на СВО и скорая гибель

Учился Дмитрий в Ульяновском авиационном колледже на специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования». Потом армия. А контракт он заключил сразу после срочной службы. Брат Евгений отметил, что на службе Дима тоже проявлял себя отлично.

«У него было 24 прыжка с парашютом. Дима прыгал с самолетов ИЛ 76 и Ан-2. Всегда всем помогал, был добрый, хороший парень. Если попросить его о чем то, то он всегда делал без всяких вопросов. Например, помогал ребятам с укладкой парашюта», — говорит брат-близнец.

Когда началась СВО, Дарина себе места не находила. По ее признанию, она даже есть и спать не могла.

«Телефоны ребята сразу сдали. Папе Дима писал SMS: «Сдаем телефоны, вернусь через две недели». После на связь он больше так и не вышел. А я будто чувствовала, что что-то случиться», — комментирует свои ощущения девушка.

На передовой Дима был пулеметчиком. По официальной информации, десантник погиб 7-го марта 2022 года.

«Это число указано, потому что в этот день забрали тело с места гибели. Многим так ставили даты смерти. Но уже известно точно, что погиб Дима 3 марта 2022 года в Гостомеле при захвате аэропорта «Антонов», — замечает наша собеседница.

Николаев немного не дожил до дня рождения: 22-го марта ему бы исполнилось 27 лет. Фото бойца теперь стоит в аллее славы в центре его родного города. В школе, где учился солдат, 3 сентября 2022 года была открыта мемориальная доска в его честь. Там же посадили голубую ель его памяти. А 5 мая этого года в авиационный колледж приглашали родных. В тот день там тоже посадили дерево — каштан.

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