Энцефалит, кишечные инфекции, ботулизм: пять привычных любой хозяйке продуктов могут быть смертельно опасны

На нашей кухне — множество продуктов. Они кажутся обычными, но могут таить в себе смертельную опасность. Об этом рассказала нутрициолог-диетолог Елена Желянина.

Среди рисков, встречающихся в еде, различные кишечные инфекции, пищевые отравления, ботулизм, энцефалит и другие недомогания.

Мясо

Обычно у нас на кухне хранятся сырое мясо и птица, пояснила эксперт. Такие продукты, если неправильно их хранить, быстро портятся. А еще, если они недостаточно прожарены, то могут содержать бактерии: такие, как всем известная сальмонелла, а также менее известные, но тоже вызывающие пищевые отравления.

«Очень важно правильно готовить мясо, следить за сроками годности, не покупать просроченное. Покупать только в магазине, а не в каких-то неизвестных точках. конечно, важно обращать внимание и на температуру, условия хранения», — подчеркнула Желянина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Морепродукты

Как пояснила нутрициолог, то же самое касается и морепродуктов. Например, некорректная обработка рыбы может представлять опасность. При неправильном хранении морепродукты тоже могут приводить к пищевому отравлению.

Яйца

По словам Желяниной, многие эксперты сходятся во мнении, что яйца нужно мыть. Но далеко не все придают этому должное значение.

«К сожалению, когда мы общаемся с клиентами и говорим о базовых продуктах, 80% из них, по моей личной статистике, яйца не моют. Немытые яйца могут быть источником сальмонеллы. Если вы яйцо хорошо помыли, уже внутри сальмонеллы нет», — отметила нутрициолог.

Даже если яйцо, которое мы взяли из упаковки, визуально чистое, при неполной обжарке есть масса опасностей, поскольку сальмонеллу очень сложно погубить.

Молоко

Все вышесказанное относится также к молоку и молочной продукции.

«Вроде бы такие товары безопасны, но если были нарушены сроки годности или правила хранения, если «молочка» покупалась в непроверенных местах, у бабушек, козы и коровы которых гуляют по улицам, мы можем получить инфекцию. Тот же энцефалит, если молоко не кипятить», — пояснила эксперт.

Овощи и фрукты

Таят в себе риски тракже некачественные овощи и фрукты. В целом, такая продукция обрабатывается пестицидами: ее нужно мыть и желательно отдельно замачивать в воде, как и зелень, где могут быть личинки различных жучков и паразитов.

«Проблема решается замачиванием зелени в воде вместе с содой и солью. Перед тем, как порезать пучок зелени в борщ, его можно замочить минут на 20-25, а потом хорошенько промыть», — рассказала собеседница.

Если у томата, например, или перца испортился бочок, выбрасывать их, как правило, очень жалко. Многие просто вырезают испортившуюся часть.

«Это неправильно. Микротоксины, условно грибок, пронизывают всю структуру плода. Соответственно, такие продукты могут вызывать интоксикацию. Если съесть его один раз, ничего не будет. Но если делать это регулярно или делать из таких продуктов консервы, есть риски», — пояснила Желянина.

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