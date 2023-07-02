Нарастить мышцы, позаботиться о щитовидке: объясняем, почему стоит добавить творог в рацион

Если вы ищите полезный и вкусный перекус, то он давно найден, это творог. Он необходим нам для здоровья костей. К тому же творог богат и другими элементами, которые будут полезны для человека.

Творог является прекрасным источником витаминов группы В. Их содержание помогает улучшить память, работу нервной системы и метаболизм, а также зарядиться энергией. Из-за высокого содержания белка в твороге его рекомендуют съедать перед тренировкой. Он может обеспечить рост мышечной массы и помочь быстро восстановиться после физических нагрузок.

«Помимо того, творог помогает защитить щитовидную железу из-за содержания такого элемента как селен, который влияет и на состояние кожи. А вот кальций в этом молочном продукте не только благоприятно воздействует на кости, но также и на гормональную систему», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

К тому же низкое содержание жира и высокое содержание белка в твороге помогает сбросить вес. Ведь после перекуса таким продуктом можно забыть надолго о чувстве голода. Для разнообразного меню его можно сочетать с ягодами, фруктами, орехами и медом.

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