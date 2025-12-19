80 лет — и пенсия становится больше: приятные сюрпризы ждут российских пенсионеров с 2026 года

Депутат Госдумы от Московской области, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал REGIONS, при каком условии пенсионеры могут рассчитывать на существенное увеличение выплат с 1 января.

Согласно уточнениям парламентария, начиная с 1 января 2026 года право на значительное повышение размера пенсии получат россияне в возрасте 80 лет и старше, являющиеся получателями страховой пенсии по старости. Для оформления данной меры поддержки не требуется подавать дополнительных заявлений — перерасчет будет производиться в беззаявительном порядке автоматически.

«Пенсионер, отметивший 80-летний юбилей, будет получать эту выплату в двойном размере: 19 169,38 руб. в месяц», — отметил Чаплин.

Депутат Чаплин отметил, что при начислении данной выплаты граждане едины в правах вне зависимости от региона проживания. Сумма также не зависит от трудового стажа. Для пожилых россиян также предусмотрены дополнительные выплаты при наличии иждивенцев.

«За каждого иждивенца (но не более чем за троих) размер выплаты увеличивается на одну треть», — уточнил парламентарий.

В сфере ЖКХ также вводятся дополнительные меры поддержки. Полную компенсацию взносов на капитальный ремонт получат одинокие собственники жилья старше 80 лет, не имеющие задолженностей по жилищно-коммунальным услугам. Как уточнил депутат, если пенсионер проживает совместно с неработающими членами семьи, размер компенсации снижается до 50%.

