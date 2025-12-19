В Госдуме объяснили, кому из россиян повысят пенсии с 1 января

С начала 2026 года пенсии будут увеличены для людей старше 80 лет и для тех, кто получил первую группу инвалидности, поведал в интервью РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Говырин, представляющий партию «Единая Россия».

Депутат подчеркнул, что в соответствии с действующим российским законодательством дополнительная выплата назначается лишь по одному из двух оснований и производится с месяца, следующего за тем, когда возникло право на ее получение.

«С начала 2026 года пенсию повысят людям, которые сейчас, в декабре 2025 года, достигли 80-летия, а также тем, кто получит инвалидность I группы», — сказал Говырин.

Когда человек получает первую группу инвалидности, его пенсия увеличивается. Однако, достигнув 80 лет, повторно увеличивать пенсию не будут. Вместо этого фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена. В 2026 году размер этой выплаты составит 9584 рубля 69 копеек, как сообщил Говырин.

