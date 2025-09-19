Автор клипов Кристины Агилеры, Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс умерла от рака груди

В четверг, 18 сентября, на 64-м году жизни скончалась клипмейкер Диана Мартел, сообщило издание Rolling Stone.

По информации издания, клипмейкер длительное время лечила рак груди. Она ушла из жизни в больнице Memorial Sloan Kettering Hospital. Родные проводили ее в последний путь.

«Дайан мирно скончалась в больнице Memorial Sloan Kettering Hospital, в окружении друзей и семьи, после долгой борьбы с раком груди», — говорится в заявлении ее семьи.

По информации издания, клипмейкер отличалась своим подходом в работе. Она создавала необычные клипы, которые набирали множество просмотров и получали положительные отзывы поклонников исполнителей. За время своей профессиональной деятельности Мартел создавала визуальное сопровождение для таких звезд мировой музыки, как Бейонсе, Мэрайя Кэри, Джастин Тимберлейк, The Killers, Майли Сайрус, Робина Тик, Кристина Агилера, Д'Анджело, Бритни Спирс, The White Stripes и Ники Минаж. По информации издания, ее финальная работа — клип для Сиары — стала завершающим аккордом в карьере специалиста. Видео вышло в апреле 2025 года.

По данным издания, параллельно с творческой работой клипмейкер занималась педагогической деятельностью, преподавая режиссуру в Университете Орегона. Она делилась своим профессиональным опытом с новым поколением кинематографистов.

