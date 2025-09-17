Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Папко

На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР балетмейстер Юрий Папко. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Большого театра России. Причина смерти не сообщается.

Прощание с Папко пройдет в субботу, 20 сентября, в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Отпевание начнется в 13:00 мск.

Юрий Папко родился в Москве 25 февраля 1940 года. В 1958 году он окончил Московское хореографическое училище и сразу присоединился к балетной труппе Большого театра, где выступал до 1982 года.

С 1997 по 2002 годы Папко был художественным руководителем мимического ансамбля Большого театра. С 2002 года и до конца жизни сотрудничал с Молодежной оперной программой Большого театра, обучая сценическому движению будущих артистов.

