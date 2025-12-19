Бегемоты в шаге от зрителей: новогодний сюрприз от российского цирка

В Кемерове начинается настоящее новогоднее чудо, сообщил VSE42.RU . Всю праздничную неделю на арене местного цирка будет проходить феерическое шоу «Песчаная сказка» – восточное волшебство, где цирковые номера сплетаются в единое театральное повествование.

Зрителей ждет путешествие: от шумного восточного базара – к дворцу Шейха, а далее – к каравану величавых верблюдов, чьи шаги создают на манеже замысловатые узоры. Внезапно возникнут таинственные скорпионы, а под куполом появится парящий замок. Особый восторг вызовут четвероногие звезды, в том числе три африканских бегемота, выполняющие трюки буквально в шаге от публики.

Премьерное представление прошло в четверг, 18 декабря. По его завершению артисты вышли в зал для общения. Среди них – кемеровчанин Константин Растегаев, руководитель труппы, дрессировщик и гимнаст. Он признался, что спустя четыре года счастлив снова выступать перед земляками.

Клоун-коверный Константин Асташов, исполнитель главной роли, заявил, что путь в цирк открыт для всех. В доказательство он прямо во время шоу пригласил на манеж четырех зрителей для импровизированного номера «Танцы».

