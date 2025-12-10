Лучшие новогодние елки Москвы 2025-2026: куда сходить с детьми, чтобы праздник точно удался

В преддверии новогодних праздников Москва традиционно превращается в большую сказочную площадку. Для семей с детьми подготовлены десятки ярких представлений — от классических балетов и цирковых шоу до интерактивных научных программ и высокотехнологичных приключений. Корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня» собрали самые интересные новогодние елки сезона 2025-2026, на которые стоит обратить внимание, чтобы сделать зимние каникулы по-настоящему незабываемыми.

Кремлевская елка

Главная новогодняя елка страны традиционно проходит в Государственном Кремлевском дворце — и этого статуса уже достаточно, чтобы понять масштаб события. В этом году организаторы обещают смелые технологические решения, которые должны удивить даже самых искушенных зрителей. Гостей ждет анимационная программа, тематические фотозоны и возможность сделать аквагрим прямо на месте.

Представления будут проходить с 25 декабря по 8 января, длительность — два часа. Стоимость билетов: от 2,8 тыс. до 35 тыс. рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Елка на Мосфильме

Одно из самых популярных новогодних представлений снова возвращается на киностудию. В этом сезоне зрителям покажут музыкальный спектакль «К звездам!» с оригинальной хореографией, спецэффектами и яркими костюмами. Дополнительно можно посетить Рождественскую деревню, а за отдельную плату — получить упаковку сладкого подарка в виде съемочной камеры.

Представления пройдут с 20 декабря по 8 января, продолжительность — 1 час 10 минут. Билеты: от 700 до 3,3 тыс. рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Научная елка WOW! HOW?

В этом представлении детям не придется спасать Снегурочку или бороться со злодеями. Здесь все иначе: гости узнают историю появления Деда Мороза и заглянут в будущее, где миром управляют суперкомпьютеры. Хороводы заменят увлекательные эксперименты по химии и физике.

Праздничные программы пройдут с 18 декабря по 8 января в КЦ ЗИЛ, длительность — 2 часа 30 минут. Стоимость билетов — от 750 до 4,4 тыс. рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Мария Шигорева ]

Елка «Морозко» в Цирке Никулина

В одном из самых известных столичных цирков зрителям покажут классическую зимнюю сказку «Морозко». Вместе с хорошо знакомым сюжетом гостей ждет яркая программа с акробатами, жонглерами, клоунами и дрессированными животными.

Представления пройдут с 12 декабря по 17 января, длительность — два часа. Стоимость билетов начинается от 3 тыс. рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Елка в Храме Христа Спасителя — 2026

Патриаршая елка давно стала традицией, а количество ее зрителей ежегодно подтверждает популярность. В этот раз гостям представят рождественскую постановку «Новая звезда», которая обещает не только увлечь сюжетом, но и заставить задуматься о смысле счастья.

Показ пройдет с 20 декабря по 11 января, длительность — 60 минут. Билеты стоимостью от 900 до 9 тыс. рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Шоу «История игрушек» — елка телеканала «МУЛЬТ»

С 20 декабря в концертном зале «Москва» в парке «Остров Мечты» зрители окажутся внутри красочного мультфильма благодаря мэппингу, цирковым трюкам и анимации в зале. На сцене появятся Дед Мороз, гигантские надувные игрушки и яркие персонажи, что делает эту елку отличным вариантом праздничного посещения.

Стоимость билетов — от 2,5 тыс. до 7 тыс. рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Новогодняя елка в Цирке на проспекте Вернадского

Большой московский цирк представит новую версию сказки о Белоснежке. Зрителей ждет оригинальная постановка, дополненная световыми и музыкальными эффектами, акробатическими номерами и номерами с цирковыми животными. В главных ролях выступят народные артисты России Эдгар и Аскольд Запашные.

Показ запланирован с 12 декабря по 31 января, длительность — 1 час 30 минут. Билеты стоимостью от 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Возрастное ограничение — 0+.

