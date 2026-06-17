В два раза мощнее клубники: диетолог Редина объяснила, почему лесная земляника спасает от диабета и укрепляет зрение

Лесная земляника — не просто ароматная ягода, а настоящий суперфуд. Диетолог Ольга Редина рассказала: она содержит в два раза больше витамина C, чем клубника, а также железо, магний и антиоксиданты. Регулярное употребление снижает риск диабета, укрепляет иммунитет и даже защищает глаза от возрастных изменений. При этом калорийность — всего 32 ккал на 100 граммов. Об этом сообщает REGIONS .

Врач-диетолог Ольга Редина в интервью изданию объяснила, чем лесная земляника превосходит садовую клубнику. По ее словам, эта ягода — рекордсмен по содержанию витамина C. В ней его в два раза больше, чем в клубнике. Кроме того, в землянике много железа, магния и антиоксидантов, особенно антоцианов и эллаговой кислоты. Эти вещества помогают снижать уровень плохого холестерина, уменьшать воспалительные процессы и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Редина подчеркнула, что регулярное употребление земляники может снизить риск развития сахарного диабета 2-го типа.

Отдельно диетолог отметила пользу ягоды для зрения. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, защищая глаза от возрастных изменений и улучшая общее состояние сетчатки. При этом лесная земляника низкокалорийна — всего 32 калории на 100 граммов, а высокое содержание клетчатки делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за фигурой. Однако есть и противопоказания. Аллергикам стоит быть осторожными. При гастрите или язве фруктовые кислоты могут вызвать обострение. Из-за оксалатов чрезмерное употребление может привести к камням в почках.

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