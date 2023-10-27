В ЦБ РФ заявили о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, заявила, что регулятор не исключает возможности проведения еще одного повышения ключевой ставки или ее сохранения на текущем уровне в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было сделано в связи с последним решением Центробанка повысить ключевую ставку.

Напомним, что сегодня, Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 2 процентных пункта, установив ставку на уровне 15% годовых. Это решение было принято в свете инфляционных давлений и экономической обстановки.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в этом году у Банка России остается еще одно заседание, на котором может быть принято решение о дальнейшей политике ставок. Перспектива дополнительных изменений ставок будет обусловлена экономическими факторами и инфляционными трендами, и Банк России будет внимательно следить за развитием событий.