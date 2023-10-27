«Шокирующий фактор»: названы причины, которые могут взметнуть или опустить доллар

Всю неделю курс доллара находился в промежутке 93-94 рубля, однако после того, как ЦБ уже в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, доведя ее до уровня 15% годовых, на Мосбирже американская валюта немного упала и начала торговаться чуть более чем за 92 рубля.

Как рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, есть факторы, которые могут нарушить сравнительную стабильность доллара. По ее словам, ранее новости о потенциальном повышении ключевой ставки Банком России подогревали рынок, но в то же время не давали принимать поспешных решений.

«В целом, и рост ключевой ставки, и решение об увеличении доли обязательной продажи валютной выручки, и легкое затишье в информационном поле касательно санкций положительно сказываются на динамике российской валюты и заставляют ее двигаться в сторону укрепления», — пояснила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас же, уточнила собеседница, ситуация достаточно шаткая, а стабильность легко сокрушить.

«Решение Центробанка о смягчении или ужесточении денежно-кредитной политики или любой внешний шокирующий фактор моментально нарушат текущую очень тонкую точку баланса доллара», — заявила экономист.

Ранее мы сообщали, что ЦБ в четвертый раз повысил ключевую ставку.