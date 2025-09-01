Больного раком актера из «Полицейского с Рублевки» включили в базу «Миротворца»
Фото: [Rutube.ru/Камеди Клаб]
Актера Романа Попова внесли в список украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, сообщил «Постньюс».
По информации издания, фамилия актера появилась на украинском сайте в воскресенье, 31 августа. Поводом для включения актера в базу экстремистского ресурса стало якобы его соучастие в преступлениях, направленных против Украины и ее граждан. В карточке указано, что звезды сериала «Полицейский с Рублевки» — военный преступник, который покушался на суверенитет и территориальную целостность страны. Его обвинили также в геноциде. Основанием для включения в базу стало интервью актера. Год назад он поделился опытом пребывания в зоне проведения спецоперации.
«Постньюс» напомнил, что семь лет назад актер рассказал, что у него диагностировали рак мозга. Артист боролся с болезнью. Незадолго до того, как стало известно о включении Попова в базу украинского портала, актер в своих соцсетях сообщил о рецидиве. По словам артиста, он практически потерял зрение.
* — ресурс признан экстремистским на территории РФ