Исследователи нашли способ подавления белка, вызывающего рак головы и шеи

Ученые провели первое в своем роде испытание нового препарата, предназначенного для лечения рака головы и шеи у людей, на кошках, страдающих аналогичным заболеванием. Об этом пишет портал Factom.ru.

Отмечается, что исследование дало обнадеживающие результаты — у 35% животных было зафиксировано значительное улучшение состояния при минимальных побочных эффектах.

Старший автор исследования Дэниел Джонсон отметил, что научная группа нашла потенциальный способ борьбы с транскрипционным фактором STAT3, который играет ключевую роль в развитии различных видов онкологических заболеваний.

По его словам, домашние животные, страдающие от рака, зачастую являются более релевантной биологической моделью для изучения человеческих болезней по сравнению с лабораторными грызунами, что позволяет получать более точные и прогнозируемые данные.

Идея провести испытания именно на кошках принадлежала доктору Дженнифер Грандис, которая узнала от своей сестры-ветеринара о крайне низкой эффективности существующих методов лечения плоскоклеточного рака полости рта у этих животных.

Уточняется, что большинство кошек с таким диагнозом умирают в течение двух-трех месяцев из-за отсутствия действенной терапии. По мнению ученых, новый препарат, нацеленный на белок STAT3, открывает перспективы не только для ветеринарии, но и для медицины человека.

