Baza: Биологический материал пассажиров бизнес-джета Пригожина направлен в Москву

По данным источников «Базы» тела погибших после крушения самолета в Тверской области на данный момент не опознаны. Биологические материалы будут направлены в Москву для проведения лабораторных исследований.

«Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу. Ранее анонимные телеграмм-каналы распространили информацию об опознании тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина», - такими данными владеют источники «Базы»

Провести анализы в Тверском морге невозможно. Тела сильно обгорели. Визуально определить личность тем более не получится. Целостность некоторых тел погибших нарушена.

Такой же информацией владеет другой интернет-мессенджер «Фонтанка». Источник, который находится на месте происшествия, подтверждает, что в настоящее время личность ни одного из десяти погибших до сих пор не установлена.

«Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза», - сообщает автор интернет-мессенджера «Фонтанка»

Пользователи социальных сетей сообщают, что возле морга, в котором находятся тела погибших пассажиров, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Крушение самолета произошло вечером, 23 августа. Летчик-испытатель Георгий А. рассказал корреспонденту «Подмосковье Сегодня», как могли умирать пассажиры джета Пригожина. Эксперт отметил, что выжить в такой ситуации было невозможно.