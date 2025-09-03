«Это не про глупость, а про покорение»: режиссер фильма «Брат 3» хочет экранизировать историю Наговициной

Режиссер фильма «Брат 3» отметил, что в случае доверия с продюсерской стороны хотел бы экранизировать историю альпинистки.

«Мне откликается трагичная история Натальи Наговициной. Это не про глупость, а про покорение. Очень сильный сюжет», — рассказал режиссер.

Режиссер отметил, что особое внимание можно уделить спасателям. Это люди, которые рисковали своей жизнью ради попытки помочь альпинистке. Собеседник уверен, что смог бы представить зрителям настоящее кино, а не «туфту».

«Я считаю, что в нашей стране есть единственный режиссер, который может достойно что-то снимать. Это я», — рассказал собеседник «Абзаца».

Кинорежиссер считает, что трагичной истории следовало бы посвятить полнометражный фильм.

По информации издания, в августе 2021 года Наговицина покоряла Пик Победы вместе с супругом. Мужчине стало плохо в горах. Он умер от инсульта. Через год вдова вернулась на Пик Победы, чтобы установить памятную табличку в честь возлюбленного. Следующее восхождение стало для женщины трагичным. Она сломала ногу. Без связи и продуктов питания провела на вершине 21 день. 23 августа МЧС Киргизии сочло альпинистку погибшей. Транспортировать тело не удалось.

