Стало известно, зачем актер Юшкевич посетил берег реки Клязьмы в Подмосковье

Как сообщают источники, знакомые с производством проекта, ключевые сцены новых серий снимались на берегу реки Клязьмы в окрестностях деревни Гаврино. Для нового сезона создатели проекта выбрали живописные виды павловопосадских микрорайонов и сельских поселений. Ранее съемочный процесс также проходил в деревне Филимоново, где были отсняты сцены с участием актера Сергея Баталова.

По информации издания, в проекте, как и прежде, занят звездный состав: Инга Оболдина, Вадим Андреев, Григорий Сиятвинда, Борис Каморзин, Иван Агапов и Юлия Такшина. Главную роль исполняет Кирилл Юшкевич, чей персонаж в предстоящем сезоне столкнется с расследованием преступления 15-летней давности. По данным инсайдеров, героя ждут значительные перемены не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни. Премьера новых серий запланирована на осенний телевизионный сезон 2025 года.

