Фермерские сокровища и новогодние украшения: гид по ярмарке в Кемерове

Около 50-ти фермеров Кузбасса и Алтайского края представили на ярмарке в Кемерове свою продукцию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на ярмарке горожанам предложено купить натуральные продукты. Фермеры представили мясные и молочные продукты, рыбу, сало, мед. Некоторые привезли готовую продукцию, например, мясные рулеты с травами.

Продавцы рассказали, что заготовки пользуются популярностью у покупателей. Фермеры предлагают купить переработанные ягоды. Они собирают ягоды самостоятельно и принимают у населения. Ягоды в ручном режиме перетирают с сахаром.

«Чаще всего на выпечку берут, просто в каши добавляют», — делятся продавцы.

По данным издания, в преддверии новогодних праздников на ярмарке предложен большой ассортимент украшений ручной работы. На площади также организовали продажу елок и сосен. Для покупателей работает полевая кухня. В меню — гречневая каша и горячий чай. На ближайших улицах ограничена парковка автомобилей. Администрация заранее продумала комфортное пребывание гостей ярмарки.

Ранее сообщалось, что благотворительная ярмарка в помощь участникам СВО начала работать в Подольске.