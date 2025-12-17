Благотворительная ярмарка в помощь участникам СВО начала работать в Подольске

В Доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский Подольска начала работу благотворительная ярмарка под названием «СВОим от сердца, героям от души». Мероприятие организовано для сбора средств на приобретение новогодних подарков для военнослужащих из Подольска, находящихся в зоне специальной военной операции.

На ярмарке представлены изделия ручной работы: елочные игрушки, керамические и деревянные сувениры, статуэтки, украшения и подстаканники. Эти предметы изготовлены участниками проекта «Активное долголетие», воспитанниками творческих студий ДК и жителями микрорайона.

Собранные в ходе акции средства будут направлены на формирование праздничных наборов для бойцов. Доставку подарков на передовую обеспечит благотворительный фонд АНО «Сила духа». Ярмарка продолжит свою работу в ДК «Металлург» до 28 декабря включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о региональных мерах поддержки бойцов СВО.