Годовалая девочка проглотила 24 магнитных шарика: в желудке они объединились в одну цепочку

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своем телеграм-канале призвал российских родителей к бдительности: в преддверии новогодних праздников рекомендовано проверить все игрушки и украшения на предмет безопасности. Министр рассказал об инциденте, который доказывает важность аккуратности, сообщил VSE42.RU .

Маленькую пациентку доставили в КОДКБ им. Ю. А. Атаманова. Ребенок проглотил 24 магнитных шарика, которые объединились в одну цепочку. Одна часть ее осталась в желудке, а другая — в двенадцатиперстной кишке. Шарики крепко прижались друг к другу. Врачи извлекли инородное тело с помощью фиброгастродуоденоскопии.

По информации министра, в настоящее время девочка продолжает консервативное лечение в хирургическом отделении. В ходе обследования медики диагностировали нарушение слизистой оболочки желудка. По завершению лечения юную пациентку выпишут домой.

В преддверии праздничных дней министр призвал заранее проверять все предметы, которые находятся в зоне досягаемости ребенка.

«Уважаемые родители! Приближаются праздники. Убедитесь, что среди новогодних подарков для маленьких детей нет опасных деталей», – обратился министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

