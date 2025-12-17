Язвы, ожоги кожи и угроза смерти: врачи рассказали, чем может закончиться самолечение детей антибиотиками и ингаляциями

Необоснованное использование антибиотиков повышает риск аллергий и токсического поражения печени и почек. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-педиатр Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Назрин Алиева.

Врач Алиева назвала ключевой проблемой — опасность бесконтрольного лечения в педиатрии.

«Иммунная система и обмен веществ у детей отличаются от взрослых, поэтому препараты, применяемые без показаний и врачебного контроля, могут вызывать токсические реакции», — пояснила эксперт.

По ее словам, антибиотики не действуют на вирусы. Но при их необоснованном использовании повышается риск аллергических реакций, токсического поражения печени и почек, а также формируется антибиотикорезистентность. Противовирусные препараты при неправильной дозировке или отсутствии показаний способны вызывать нарушения со стороны нервной системы, сердечного ритма, крови и обмена веществ, предупредила Алиева.

Фото: [ istockphoto.com/Wavebreakmedia ]

При этом врач подчеркнула, что проведение инфузионной терапии вне медицинского учреждения без строгих показаний и мониторинга состояния ребенка недопустимо.

«Ошибки в дозе, скорости введения или составе раствора могут привести к острой интоксикации, электролитным нарушениям, анафилаксии. В тяжелых случаях неконтролируемое применение лекарств способно привести к жизнеугрожающим состояниям, поражению жизненно важных органов и даже летальному исходу. В практике очень много родителей увлекаются ингаляциями без назначения врача. Тогда как любое медикаментозное лечение, включая ингаляции у детей, должно назначаться исключительно врачом, с учетом возраста, массы тела и клинической картины. Самолечение в педиатрии недопустимо», — заключила Алиева.

