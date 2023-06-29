Губернатор Липецкой области доставил помощь в зону СВО

Цель поездки – передать военным технику и автомобили, которые помогут им в выполнении боевых задач. В частности, в распоряжении реактивного артдивизиона имени Пешкова поступили новые квадрокоптеры и тепловизоры, УАЗики, генераторы и экипировка, необходимые инструменты.

Игорь Артамонов побеседовал с военными. Недостатка провизии не наблюдается. Участники СВО попросили только липецкой воды. Губернатор уже дал соответствующие распоряжения. Политик выразил готовность к любой поддержке соотечественников.

«Посмотрел, как парни проходят обучение. Молодцы, работают в команде, к каждой мелочи подходят серьезно. Хотя в их деле мелочей быть не может - они это отлично понимают», - делится впечатлениями от поездки в зону СВО губернатор Липецкой области.

Игорь Артамонов уделил особое внимание, в каких условиях проходит обучение военных. Губернатор отметил, что для бойцов созданы все необходимые условия.