Импровизированное гнездо вместо квартиры: зоолог о правилах спасения ежиков зимой

В Наро-Фоминске местная жительница обнаружила на своем участке неожиданного постояльца — ежа, свернувшегося в плотный колючий шар, слегка присыпанный снегом. Женщина заподозрила, что зверек не сам оказался на поверхности: скорее всего, его зимнее убежище разрыли собаки, нарушив естественный ход спячки. Корреспондент REGIONS обратился к зоологу Максиму Андронову, чтобы выяснить, как правильно вести себя в такой ситуации и не навредить лесному гостю.

Эксперт пояснил, что зимой ежи впадают в состояние гибернации — глубокого сна, при котором температура тела падает почти до уличной, а дыхание замедляется до одного-двух вдохов в минуту. Первое и главное правило, по словам Андронова, — не тащить ежа в дом. Резкое перемещение из холода в тепло может стать для него смертельным. Вместо этого зоолог советует убрать собак, обеспечить тишину и соорудить для зверька временное укрытие прямо на месте находки или поблизости.

«Важно понимать: в спячке еж должен находиться в укрытии — под толстым слоем листвы, в норе, под корнями деревьев или ветками. Лежать открыто на снегу — это ненормально и смертельно опасно для животного. Если еж оказался на поверхности, значит, произошло вмешательство извне: его могли раскопать собаки, лисы или люди», — пояснил зоолог Максим Андронов.

По словам эксперта, подойдет любая коробка или деревянный ящик, наполненный сухими листьями, соломой или сеном. Такое импровизированное гнездо нужно установить в защищенном от ветра и осадков месте, куда не доберутся животные. Задача человека — максимально деликатно восстановить разрушенное убежище, чтобы еж мог снова уснуть и благополучно дождаться весны.

«Ни в коем случае не пытайтесь кормить ежа, поить его молоком или греть на батарее. Молоко для них вообще противопоказано, а тепло в сочетании с зимним оцепенением может запустить необратимые процессы. Единственное исключение — если вы видите, что еж развернулся, лежит вытянутым, у него есть раны или он явно реагирует на внешние раздражители. В таком случае животное нуждается в помощи специалистов, и его нужно передать в центр спасения диких животных», — отметил эксперт.

Зоолог подчеркивает: главное в такой ситуации — не паниковать и не спешить. Грамотные и спокойные действия помогут сохранить жизнь лесному обитателю, даже если на первый взгляд кажется, что он в беде.

