Собаки раскопали, хозяйка в панике: что делать, если на участке в Подмосковье обнаружили спящего ежа

Жительница Подмосковья обнаружила у себя на участке необычного гостя — ежа, свернувшегося в клубок и припорошенного снегом. Женщина предположила, что его могли потревожить собаки, раскопав убежище. Она обратилась к пользователям соцсетей за советом, как быть в такой ситуации. Корреспондент REGIONS попросил прокомментировать инцидент биолога из Солнечногорска Анастасию Зотину.

Специалист объяснила: зимой ежи впадают в спячку, их тело охлаждается почти до температуры окружающей среды, а дыхание замедляется до одного-двух вдохов в минуту. Со стороны это может выглядеть пугающе — будто зверек замерз насмерть, но на самом деле это обычное состояние гибернации.

Биолог добавила, что ежи обычно сами роют норы для зимовки и иногда эти убежища оказываются на чужих участках или даже в канавах у дорог. Главный совет специалиста — не пытаться помочь животному народными методами. Не надо кормить, отогревать на батарее или отпаивать молоком.

«Если вы нашли ежа у себя во дворе или где-то на улице, поместите его в картонную коробку с отверстиями и поставьте в сухое, тихое и безопасное место. Важно убрать собак и обеспечить тишину. Не стоит сразу заносить животное в теплый дом — резкий нагрев опасен для него. Лучше сделать для ежа импровизированное укрытие: использовать коробку или деревянный ящик, наполнить его сухими листьями, соломой или сеном и поставить в укромное место, защищенное от осадков и животных», — порекомендовала биолог.

Тревогу стоит бить только в одном случае: если еж развернулся, лежит распластанным, у него видны раны или он слишком активно реагирует на происходящее. Тогда животному действительно нужна помощь профессионалов — лучше всего обратиться в центр спасения диких животных.

