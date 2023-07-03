Интернет-мошенники «атаковали» жителей Югры

Интернет-мошенничество стремительно развивается, сообщает muksun.fm. В период с начала 2023 года по текущий момент у жителей Югры обманным путем было изъято 468 млн рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает врио начальника управления уголовного розыска УМВД России по Югре Алексей Бородин.