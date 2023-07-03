Интернет-мошенники «атаковали» жителей Югры
Фото: [©Алексей Мальгавко/РИА Новости]
Интернет-мошенничество стремительно развивается, сообщает muksun.fm. В период с начала 2023 года по текущий момент у жителей Югры обманным путем было изъято 468 млн рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает врио начальника управления уголовного розыска УМВД России по Югре Алексей Бородин.
«Из общего количества зарегистрированных преступлений в округе на сегодняшний день у нас раскрываемость порядка 25 процентов», - рассказал врио начальника управления уголовного розыска УМВД России по Югре Алексей Бородин
С каждым годом интернет-мошенники находят новые способы уходить от ответственности. Вместо звонков по мобильному телефону чаще пользуются мессенджерами. Это не позволяет правоохранительным органам оперативно отследить звонок. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и полиции, инвесторами. Жителям региона особенно стоит быть бдительными при совершении покупок через интернет-магазины.