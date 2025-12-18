Испуганные лица и руки в крови: жильцы поврежденного БПЛА дома сообщили о первых минутах после взрыва

По информации издания, ЖК был введен в эксплуатацию относительно недавно. Один из его жильцов, проживающий на 16 этаже, рассказал о тревожном инциденте. По его словам, огонь поднялся вверх. Понять, на каком именно этаже произошло ЧП, было невозможно. Сразу после взрыва молодой человек лег на пол, чтобы не пострадать в случае падения осколков.

«По ощущениям, это было прямо вот за стенкой», — поделился с RostovGazeta горожанин.

Ростовчанин рассказал, что взял телефон и паспорт. Он спустился вниз по пожарной лестнице. Света в доме уже не было. Первых раненых заметил возле подъезда. Многие люди выглядели очень напуганными. У одной супружеской пары на 23-м этаже в квартире остались одни дети. Некоторые плакали и тряслись от страха.

«Встретил двух работяг, как я понял. У одного рука в крови была, у другого тоже какие-то повреждения незначительные», — рассказал молодой человек.

Молодой человек рассказал, что пока в доме еще не были выкуплены и сданы все квартиры. Он считает, что в здание попал БПЛА. Однако предупредил, что не имеет профильного образования, чтобы говорить о таких вещах уверенно.

Как заявил губернатор региона Юрий Слюсарь, инцидент привел к повреждениям в двух корпусах многоэтажной новостройки. Разрушения и сильное задымление наблюдались на уровне пятого этажа.

