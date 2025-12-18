Депутат Госдумы, политик и публицист Анатолий Вассерман высказал мнение, что удары по мирным городам РФ со стороны ВСУ прекратятся исключительно после прекращения существования Украины как государства, сообщила rostovgazeta.ru.

Депутат называют страну террористической организацией «Украина». Спикер уверен, что единственная цель ВСУ — запугать мирное население. Расчет противника может быть следующим: принудить россиян давать на правительство, чтобы оно приняло все требования Киева.

По мнению депутата, делать так, как выгодно террористам, опасно. Атаки городов не прекратятся. Собеседник отметил, что дома страдают также по причине их незащищенности. Районы размещения разнообразной серьезной техники в России прикрыты с каждым днем все надежнее. ВСУ наносят удары по тем объектам, которые для них более уязвимые.

«В этом весь смысл террора. Бьют они не по местам, значимым с военной точки зрения, а по местам, где могут кого-то запугать. Что касается наших сил, тут, к сожалению, приходится в какой-то мере выбирать. Либо наращивать защиту мирных объектов, либо обеспечивать защиту вооруженных сил, чтобы те могли действовать активнее и быстрее уничтожать террористов», — прокомментировал Вассерман.

По информации издания, в ночь на 18 декабря противник атаковал Ростовскую область. Ростовчане просыпались из-за разрывов: дрожали стекла и стены. В результате атаки есть погибшие и раненые. В порту загорелось судно. Пострадали также дома мирных граждан. В населенном пункте региона отключился свет.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 47 беспилотников за ночь на 18 декабря.