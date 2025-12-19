Как превратить идею в бизнес? Ответы искали на форуме, где встретились ремесленники, IT-специалисты и модельеры

Ключевое событие года для креативного сообщества Кузбасса прошло в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка», сообщил VSE42.RU .

Форум, организованный центром «Мой бизнес» при поддержке регионального Минэкономразвития в рамках нацпроекта, собрал более 250 участников: ремесленников, IT-разработчиков, дизайнеров, маркетологов и модельеров со всего региона, а также федеральных экспертов.

В рамках пленарного заседания обсуждался человеческий капитал как основной драйвер роста экономики промышленного региона и стратегические векторы развития креативных индустрий. Отдельные сессии были посвящены практическим вопросам: на площадке «Индустрия моды в Кузбассе» искали пути кооперации дизайнеров, производителей и ритейла. В ходе панельной дискуссии об интеллектуальной собственности участники получили рекомендации по ее защите и коммерциализации.

Яркой частью форума стала выставка-ярмарка, где были представлены коллекции локальных брендов одежды, авторские сувениры и гастрономические продукты Кузбасса, а также работала интерактивная зона для гостей.

Ранее сообщалось, что на площади Советов в Кемерове открылась предновогодняя сельхозярмарка.