Как за несколько часов вернули бесценную картину: детектив в Черноголовке с неожиданным финалом

Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов в своем телеграм-канале рассказал, как сотрудники правоохранительных органов оперативно раскрыли кражу частной коллекции живописи, сообщил REGIONS.

«Менее чем за сутки наши правоохранители установили подозреваемых в хищении со складского комплекса городского округа», — сообщил он.

Начальник местного отдела полиции Анатолий Кудри отметил, что пропавшие картины имеют большую культурную и историческую ценность. Раскрыть преступление оперативно сотрудникам удалось благодаря быстрому реагированию.

Правоохранители также воспользовались данными системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Как следствие, в течение нескольких часов личности злоумышленников были установлены: оба проживают в Ногинске. Один задержанный — исполнитель, второй — помощник.

Сбыть украденные картины преступники не успели. Правоохранители изъяли полотна во время обыска. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. После необходимых экспертиз картины вернут собственнику.

Ранее эксперты поделились неочевидными советами по защите квартиры во время новогоднего уикенда.