«Ключи отдайте соседям»: неочевидные советы по защите квартиры во время новогоднего уикенда

Отправляясь в долгожданный отпуск на новогодние праздники, важно заранее позаботиться о безопасности своего жилья, пишет портал «7 дней.ру».

Специалисты составили список ключевых моментов, которые помогут защитить квартиру от кражи, потопа и пожара во время вашего отсутствия.

Чтобы обезопасить имущество от злоумышленников, следует установить на входную дверь как минимум два замка, один из которых должен быть по возможности электронным. Также необходимо проверить общую надежность двери — металлические конструкции более устойчивы к взлому.

Дополнительную защиту обеспечит система сигнализации или сеть видеокамер. Создать эффект присутствия помогут умные устройства: например, лампочка или колонка, запрограммированные на включение в определенное время.

Не стоит пренебрегать и помощью соседей: можно попросить их забирать почту из ящика и время от времени проверять, все ли в порядке.

Риск потопа — одна из самых частых проблем. Перед отъездом обязательно перекройте воду на умывальнике, унитазе и отключите стиральную машину от водопровода. Внимательно осмотрите все шланги и соединения на предмет протечек и следов коррозии.

Идеальным решением станет монтаж автоматической системы защиты от протечек, которая перекроет воду при обнаружении даже небольшой утечки.

Пожарная безопасность требует не менее внимательной подготовки. Перед отъездом следует выдернуть из розеток все электроприборы, кроме тех, что необходимы для постоянной работы (например, холодильник). Также нужно проследить, чтобы розетки и тройники не были перегружены.

Кроме того, необходимо убрать с подоконников и других поверхностей легковоспламеняющиеся предметы. Особое внимание нужно уделить газовому оборудованию: главный вентиль на трубе лучше перекрыть.

Дополнительную страховку даст установка датчика-газоанализатора. Для обеспечения вентиляции можно оставить одно из окон в режиме микропроветривания.

Эти простые, но эффективные меры позволят спокойно отдохнуть, не беспокоясь о сохранности своего дома на время праздников.

