Картофель: не только вкус, но и польза. Эксперт рассказал, почему цвет мякоти и размер имеют значение

Картофель прочно занял место в повседневном меню россиян. Однако далеко не все задумываются о том, что цвет мякоти и размер клубня напрямую влияют на содержание полезных веществ и объем пищевых отходов. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов в разговоре с REGIONS детально разобрал строение корнеплода и объяснил, почему необычные сорта полезны далеко не каждому.

Цветовая палитра: что скрывается за окраской картофеля

По словам эксперта, насыщенный цвет кожуры — розоватый, фиолетовый или привычный коричневый — это исключительно сортовой маркер, не влияющий на вкусовые и потребительские качества. Однако внутренний оттенок мякоти имеет значение для здоровья, так как свидетельствует о преобладании определенных биологически активных соединений.

Белая мякоть

Это наиболее распространенные и знакомые всем разновидности. Специалист подчеркивает: они богаты крахмалом, благодаря чему идеально подходят для приготовления воздушного пюре и легких супов.

Желтая мякоть

Такой оттенок указывает на высокое содержание каротина — предшественника витамина А. Это вещество поддерживает остроту зрения, улучшает состояние кожи и помогает сохранять жизненный тонус. Кроме того, такие клубни лучше сохраняют форму при термической обработке.

Красноватая и фиолетовая мякоть

Пока еще редкость на прилавках Подмосковья — эти экзотические сорта содержат антоцианы, мощные природные антиоксиданты.

«Считается, что антоцианы укрепляют иммунную систему, являются сдерживающим фактором при онкологических заболеваниях, полезны при болезнях глаз. Но людям с аллергическими реакциями, предрасположенностью к заболеваниям ЖКТ, печени и почек — к сортам с антоцианами нужно относиться с осторожностью», — предупреждает Виталий Наполов.

Впрочем, ученый предостерегает от преувеличения целебных свойств картофеля: корнеплод ценят прежде всего за сытность и вкус, а не за способность заменить аптечные витаминные комплексы. Выбор сорта лучше делать исходя из кулинарных предпочтений.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Размер имеет значение: почему мелкий картофель — переплата

Выбирая клубни на прилавке, эксперт советует отдавать предпочтение средней крупности. Слишком мелкие экземпляры — так называемый бэби-картофель — он рекомендует обходить стороной.

Идеальный вариант для кухни — плотные корнеплоды весом от 80 граммов. По словам агронома, они достигли полной зрелости, успели накопить нужный баланс полезных веществ, а при очистке дают минимум отходов.

Увлекаться гигантами размером с дыню также не стоит. Крупные клубни нередко страдают от скрытого порока — дуплистости. Из-за стремительного роста в их внутренней части образуются темные пустоты, которые приходится вырезать, сводя на нет любую экономию.

Экономия при покупке

Отборный картофель крупного размера в подмосковных супермаркетах обойдется покупателю в среднем в 40–80 рублей за килограмм. Мытый семенной или мелкий картофель стоит примерно столько же, однако из-за более толстого слоя кожуры, который приходится срезать, реальная стоимость чистого продукта увеличивается почти в 1,5 раза. Таким образом, отдавая предпочтение вызревшим клубням весом от 80–100 граммов, покупатель экономит до 200–300 рублей на приготовлении одного полноценного семейного обеда.

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