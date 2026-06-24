Картофель: не только вкус, но и польза. Эксперт рассказал, почему цвет мякоти и размер имеют значение

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]

Картофель прочно занял место в повседневном меню россиян. Однако далеко не все задумываются о том, что цвет мякоти и размер клубня напрямую влияют на содержание полезных веществ и объем пищевых отходов. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов в разговоре с REGIONS детально разобрал строение корнеплода и объяснил, почему необычные сорта полезны далеко не каждому.

Цветовая палитра: что скрывается за окраской картофеля

По словам эксперта, насыщенный цвет кожуры — розоватый, фиолетовый или привычный коричневый — это исключительно сортовой маркер, не влияющий на вкусовые и потребительские качества. Однако внутренний оттенок мякоти имеет значение для здоровья, так как свидетельствует о преобладании определенных биологически активных соединений.

Белая мякоть
Это наиболее распространенные и знакомые всем разновидности. Специалист подчеркивает: они богаты крахмалом, благодаря чему идеально подходят для приготовления воздушного пюре и легких супов.

Желтая мякоть
Такой оттенок указывает на высокое содержание каротина — предшественника витамина А. Это вещество поддерживает остроту зрения, улучшает состояние кожи и помогает сохранять жизненный тонус. Кроме того, такие клубни лучше сохраняют форму при термической обработке.

Красноватая и фиолетовая мякоть
Пока еще редкость на прилавках Подмосковья — эти экзотические сорта содержат антоцианы, мощные природные антиоксиданты.

«Считается, что антоцианы укрепляют иммунную систему, являются сдерживающим фактором при онкологических заболеваниях, полезны при болезнях глаз. Но людям с аллергическими реакциями, предрасположенностью к заболеваниям ЖКТ, печени и почек — к сортам с антоцианами нужно относиться с осторожностью», — предупреждает Виталий Наполов.

Впрочем, ученый предостерегает от преувеличения целебных свойств картофеля: корнеплод ценят прежде всего за сытность и вкус, а не за способность заменить аптечные витаминные комплексы. Выбор сорта лучше делать исходя из кулинарных предпочтений.

Фото: [Медиасток.рф]

Размер имеет значение: почему мелкий картофель — переплата

Выбирая клубни на прилавке, эксперт советует отдавать предпочтение средней крупности. Слишком мелкие экземпляры — так называемый бэби-картофель — он рекомендует обходить стороной.

Идеальный вариант для кухни — плотные корнеплоды весом от 80 граммов. По словам агронома, они достигли полной зрелости, успели накопить нужный баланс полезных веществ, а при очистке дают минимум отходов.

Увлекаться гигантами размером с дыню также не стоит. Крупные клубни нередко страдают от скрытого порока — дуплистости. Из-за стремительного роста в их внутренней части образуются темные пустоты, которые приходится вырезать, сводя на нет любую экономию.

Экономия при покупке

Отборный картофель крупного размера в подмосковных супермаркетах обойдется покупателю в среднем в 40–80 рублей за килограмм. Мытый семенной или мелкий картофель стоит примерно столько же, однако из-за более толстого слоя кожуры, который приходится срезать, реальная стоимость чистого продукта увеличивается почти в 1,5 раза. Таким образом, отдавая предпочтение вызревшим клубням весом от 80–100 граммов, покупатель экономит до 200–300 рублей на приготовлении одного полноценного семейного обеда.

Ранее сообщалось, что биолог поделился секретами хранения фруктов.

Актуально
Добавьте mosregtoday.ru в избранное