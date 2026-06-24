Не мойте сразу: ошибка, из‑за которой хозяйки теряют витамины и деньги — биолог поделился секретами хранения фруктов

Чтобы поддерживать здоровье и обеспечивать организм необходимым набором питательных веществ, жителю Московской области требуется съедать не менее 200 граммов свежих фруктов в день, что за год составляет около 90 килограммов. Однако в условиях плотного рабочего графика ежедневные походы в магазин становятся проблемой, а неправильное хранение в домашних условиях способно за пару дней превратить сочные плоды в высохшую или испорченную массу. Как избежать потери витаминов, REGIONS рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Почему нельзя мыть фрукты сразу после магазина

Главное правило, о котором забывают многие хозяйки, — не мыть фрукты сразу после покупки. Эксперт предупреждает: этого делать нельзя.

«Ни один вид фруктов перед хранением не следует мыть. Плоды сверху имеют естественный защитный слой в виде воскового налета. При мытье он безвозвратно повреждается, из-за чего срок хранения продукции сокращается в разы», — предупреждает Виталий Наполов.

Второй момент, на который стоит обратить внимание: обычный домашний холодильник не предназначен для длительного хранения овощей и фруктов. В процессе работы компрессора температура внутри постоянно меняется в пределах 2–5 °C, что неизбежно сказывается на качестве продуктов.

Как спасти фрукты от высыхания и конденсата

Чтобы запасы оставались свежими как можно дольше, специалист советует пользоваться полиэтиленовыми пакетами. Для холодильников с системой No Frost это обязательное условие — иначе сухой воздух быстро превратит сочные плоды в сухофрукты. Но укладывать их в целлофан нужно правильно.

Предварительное охлаждение. Упаковывать в пакеты теплые плоды, только что принесенные из магазина, строго запрещено. Сначала их необходимо остудить в холодильнике, и только после этого можно завязывать. Если пренебречь этим правилом, внутри пакета образуется конденсат, который быстро приведет к гниению.

Сортировка по зрелости. Хранить вместе недозрелые и уже спелые фрукты не рекомендуется. Созревшие плоды выделяют этилен — газ, который ускоряет дозревание и порчу соседних экземпляров.

Дистанция от стенок. В холодильниках с капельной системой оттаивания пакеты нельзя размещать вплотную к задней стенке. В местах соприкосновения плоды быстро перемерзают и начинают портиться, кроме того, это мешает нормальному отводу влаги из прибора.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Индивидуальный подход: правила для каждого вида плодов

Яблоки и груши

Чаще всего на прилавках встречаются яблоки осенних и зимних сортов. В обычных комнатных условиях они остаются свежими от четырех до шести недель. Если же отправить их в холодильник при температуре от 0 до +5 °C и относительной влажности воздуха 85–95%, срок годности увеличивается как минимум вдвое, а то и втрое. Для груш требования немного иные: им нужны +2...+4 °C, поскольку при нулевой температуре они попросту не дозреют. Замораживать эти плоды специалист советует только тем, кто осознанно предпочитает так называемые морозовые яблоки.

Цитрусовые

Лимоны, апельсины и мандарины могут храниться от двух до четырех недель при температуре +2…+9 °C. При этом апельсины и мандарины предпочитают более низкие температуры, а грейпфруты и лимоны — более высокие. Главное — никогда не завязывать пакет с цитрусовыми плотно, иначе из-за отсутствия вентиляции они быстро покроются плесенью.

Бананы

Спелые плоды при комнатной температуре остаются свежими всего 2–4 дня, а в холодильнике — до двух недель. Недозревшие бананы могли бы храниться в три раза дольше, но перед продажей их часто обрабатывают азотно-этиленовой смесью для ускорения созревания. Идеальные условия для них — +12…+14 °C, однако в квартире такой температуры нет, поэтому бананы лучше отправлять в холодильник, оставляя пакет чуть приоткрытым.

Хурма и тропические фрукты (ананасы, манго, авокадо)

Хурму можно смело закладывать в морозильную камеру на срок до года — это позволит полностью избавиться от терпкости. Важный нюанс: перед заморозкой плоды нужно обязательно вымыть, поскольку после оттаивания они станут чересчур мягкими и помыть их уже не удастся. Ананасы и манго обычно не приобретают впрок, но при необходимости их стоит хранить так же, как бананы — в прохладной части холодильника, не герметично упаковывая в полиэтилен.

Экономика и здравый смысл

Набор из качественных сезонных яблок, цитрусовых и бананов в Подмосковье обойдется в 500 руб. – 1 тыс. руб. в неделю. Эксперт советует жителям региона не превращать собственные квартиры в оптовые овощехранилища.

«Если вы храните не плоды с личного участка, закупать фрукты более чем на 1–2 недели не имеет смысла. Продукция не становится лучше от долгого лежания. Оптимально — пополнять запасы по мере необходимости, строго следя, чтобы свежие фрукты присутствовали в рационе каждый день», — отметил эксперт.

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