Кемеровчанка пожаловалась, что была вынуждена долго стоять на остановке на морозе

Жительница Кемерова рассказала, что была вынуждены простоять на остановке более 30 минут из-за опоздания автобуса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Кемеровчанка рассказала, что автобус обычно приезжает на остановку в 8 часов утра. Однако в пятницу, 24 января, по ее словам, автобус не приехал в установленное время. Горожанка пожаловалась, что была вынуждена стоять на улице более 30 минут. Она обратила внимание, что на улице было холодно.

«За это время должен был проехать как минимум 1 автобус. На улице холод, замерзли и дети и взрослые», — отметила горожанка.

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями в диспетчерскую УЕЗТУ. В ведомстве подтвердили, что автобус опоздал на 17 минут. Причина — пробки. В ведомстве обратили внимание, что никаких других причин для опозданий быть не может.

«Пробки. Кроме этого других причин быть не может», — уточнил собеседник Сибдепо.

Для решения проблем с пробками в Кемерове осенью 2024 года открыли проезд в обход города. В первую очередь по дороге позволили ездить грузовым автомобилям. Региональное правительство реализовывало данный проект с целью того, чтобы улучшить экологическую ситуацию, снизить загруженность на городских дорогах и обеспечить безопасность местных жителей.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья оплатили проезд в автобусах Мострансавто банковскими картами более 8 млн раз.