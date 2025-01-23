Пассажиры Подмосковья оплатили проезд в автобусах Мострансавто банковскими картами более 8 млн раз

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили более 8 млн поездок по банковским картам в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 16% больше показателей прошлого года. Каждый день пассажиры в среднем проводят около 385 тыс. таких операций. Чаще всего банковскими картами проезд оплачивали на маршрутах МАП № 10 города Королев, МАП № 11 города Балашиха и МАП № 5 города Подольск. В ведомстве напомнили, что оплатить проезд также можно транспортными картами «Стрелка» всех видов и картами «Тройка», а также социальными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.