Пользователи соцсетей положительно оценили решение с бездомными животными в Китае. REGIONS выяснил у администрации Краснознаменска и экспертов, насколько реально появление китайских «теплиц» для животных в Подмосковье.

По информации издания, жители Краснознаменска в соцсетях активно обсуждают «теплицы» для уличных кошек. Опыт Китая кажется горожанам успешным: на территории страны расположены кошачьи дома из фольгированного пенофола с теплой подстилкой. В холодное время года животные могут согреваться. Вердикт пользователей — перенять опыт.

«Идея хорошая, но в Краснознаменске уже есть специальные дома-укрытия для кошек и они пока не пользуются популярностью у животных. Поэтому говорить об установке таких теплиц на улицах преждевременно», — сообщили в пресс-службе администрации.

Кандидат биологических наук, ветеринар Геннадий Злобин в беседе с REGIONS обратил внимание на отрицательные стороны появления подобных зон обогрева. Кошки — животные, которые могут переносить бешенство. Болезнь опасна для людей. Скопление большого количества животных в одном месте может привести к рискам распространения инфекции. Есть и другие заболевания.

«Ряд заболеваний способны поражать как людей, так и представителей животного мира», — предостерег биолог.

По информации издания, теплые домики для кошек в ценовом сегменте 2-5 тыс. руб. широко представлены на российских маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2025 года вакцинировали почти 2 млн кошек и собак.