В Подмосковье с начала 2025 года вакцинировали почти 2 млн кошек и собак. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Только за ноябрь в регионе были привиты свыше 212 тыс. питомцев, в том числе более 123 тыс. собак и почти 90 тыс. кошек.

В ведомстве отметили, что всего с начала года было сделано свыше 500 тыс. прививок от бешенства.

На территории региона открыто более 80 государственных ветеринарных клиник. Для удобства жителей все пункты нанесли на интерактивную карту.

